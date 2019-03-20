70-летний Леонтьев готовится быть папой: стали известны детали

Шоу-бизнес

Вчера, 19 марта, Валерию Леонтьеву исполнилось 70 лет. К круглой дате артист подошел в статусе одного из самых популярных исполнителей, пишет КП.

«Леонтьев и в 70 лет один из самых востребованных российских певцов. Его гонорар за кассовый концерт составляет миллион рублей. Залы при этом всегда полные. Да и на корпоративах он частый гость. Состоятельные поклонники готовы расстаться ради выступления Казановы порой и с тремя миллионами рублей», — рассказал журналистам промоутер Сергей Лавров.

Часть гонораров певец тратит на покупку недвижимости. К примеру, недавно артист обзавелся новым домом в Майами. В особняке шесть спален, бассейн, тренажерный зал. Он расположен на набережной, оформлен на Валерия Леонтьева и его супругу Людмилу.

При этом не исключено, что в доме найдется место и для детской. Бывший администратор артиста Александр Богданович сообщил, что 70-летний Валерий Леонтьев в последние годы занят поиском суррогатной матери для своего ребенка.

«Леонтьев не оставляет планов стать отцом. Жена Валерия Яковлевича Люся считает, что у суррогатной матери должна быть приличная родословная, хорошие гены. Поэтому они с Леонтьевым пока смотрят анкеты, ищут подходящую суррогатную мать для их будущего ребенка», — сказал он.

Издание напоминает, что Валерий Леонтьев женился на Людмиле Исакович в 1998 году в США. Ни у певца, ни у его жены своих детей нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лолита назвала причины вероятного ухода Валерия Леонтьева со сцены. В качестве таковых она считает его возраст и «дикие условия» работы в первые годы певческой карьеры.

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