20 марта 2019

Господи, насколько же всё в нашей жизни относительно!.. То, что богатому кажется стихийным бедствием, то для бедного может по-прежнему оставаться пределом мечтаний. В то время, как для сытого человека чёрная икра выглядит мелковатой, для голодного и горбушка хлеба представляется желанной едой.

Недавно выложил в своей хронике видео, на котором девушка лет 20, родившаяся без кистей рук и стоп ног, показывает, как можно заниматься тяжёлой атлетикой даже в её состоянии. Используя специальные ремни, она подхватывает штангу с тяжеленными ''блинами'' - и ловко вскидывает её над головой. Дух захватывает. Причем, не столько наблюдая за этим, сколько представляя, каких невероятных усилий, какого упорства и продолжительного времени стоило овладеть этим нехитрым, на первый взгляд, техническим упражнением. И при этом ни одного стона, ни страдальческого выражения лица, ни сетований на неудавшуюся жизнь. Она счастлива тем, что имеет, и о большем счастье, может быть, даже не позволяет себе мечтать.

Хотя кто знает… Именно таким людям — целеустремлённым и не жалующимся вечно на жизненные невзгоды, чаще всего и удаётся добиваться, казалось бы, невозможного. Знаете, один молодой человек, так часто жаловался на свою жизнь, что однажды сосед, умудрённый опытом, немолодой уже человек, не выдержал и спросил его:

- Ну, хорошо, нам всем только и приходится слышать от тебя о том, что жизнь проходит, а у тебя нету, как у других твоих товарищей, ни квартиры своей, ни машины, ни денег на отдых хотя бы в Турции. А скажи, согласился ли бы ты на то, чтобы за миллион долларов тебе отрезали ногу? Или руку?

- Нет, конечно.

- А за два миллиона долларов готов ли ты потерять, скажем, зрение? Или хотя бы один глаз?

- Что за глупые вопросы?! — возмутился молодой человек. — Да я и за 10 миллионов не согласился бы на такое!

- Ну, вот видишь, у тебя есть то, что не купишь даже за 10 миллионов, а ты постоянно стонешь о том, что жизнь не удалась и проблемы замучили. Научись радоваться жизни и правильно распоряжаться хотя бы тем богатством, которым тебя щедро одарила природа.

Сегодня в мире отмечается Международный день счастья. Счастье — понятие, конечно же, относительное, как и всё остальное. Счастье у каждого своё и по-своему воспринимаемое. Но счастье есть у каждого. Просто необходимо научиться постоянно его замечать и уметь радоваться ему. Тогда каждый день будем восприниматься вами с благодарностью. За всё.

Сегодняшним именинникам по давно сложившейся традиции позвольте пожелать добра и, конечно же, счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня.