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- 7:13 Навсегда двадцать: появилось фото молодого бойца ВСУ, убитого снайпером на Донбассе
Навсегда двадцать: появилось фото молодого бойца ВСУ, убитого снайпером на Донбассе
На Донбассе от пули вражеского снайпера погиб молодой воин Вооруженных Сил Украины, солдат 54-й омбр Евгений Керечанин. Боец был родом из села Деркачовка Сумской области, в мае солдату должен был исполниться 21 год.
На странице Книги памяти павших за Украину опубликованы фото героя. Керечанина готовятся посмертно представить к награде.
Подробности случившегося 18 марта в Луганской области рассказало командование операции Объединенных сил. Пулеметчик ВСУ погиб, когда отражал атаку вражеских сил, пытавшихся зайти во фланг взводного опорного пункта 54-й бригады. Одновременно с нападением боевиков военнослужащие ВСУ были обстреляны вражеским снайпером. Ранения солдата оказались несовместимыми с жизнью.
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