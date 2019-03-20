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В Киеве банду ушлых воров поймали на горячем (фото)
В Дарницком районе Киева задержаны ловкие воры-«барсеточники». Банда иностранцев караулила территорию возле торгового центра на улице Ахматовой и дожидалась, пока там остановится разгружаться микроавтобус. Улучив момент, воры проникли в салон и украли смартфон, принадлежащий водителю.
По счастливой случайности, полицейские вовремя заметили подозрительную группировку. Увидев, как воры сначала забрались в автобус, а потом быстрым шагом покидают место преступления, правоохранители задержали «барсеточников». Украденный телефон нашелся во время личного досмотра.
Задержанными оказались иностранцы в возрасте 25, 27 и 38 лет. Самый младший из них ранее был судим за кражи в составе группы «барсеточников». Два месяца назад он освободился из мест отбывания наказания.
Сейчас полиция проверяет задержанных на причастность к другим преступлениям в районе. По статье о кражах (ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины) «барсеточникам» грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве ищут юных воров, крадущих велосипеды, и группу мужчин, ворующую дорогие духи в торговых центрах.
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