Мир

Такие правила только у разведок: сеть взбудоражили условия контракта для российских пропагандистов

Политика кремлевского пропагандистского телеканала Russia Today предполагает чрезвычайный режим секретности: сотрудникам запрещено обсуждать работу с посторонними, критически отзываться о телеканале в СМИ и в соцсетях. Правила раcпространяются в том числе и на уволенных сотрудников. В течение двадцати лет после увольнения экс-работник Russia Today все равно обязан блюсти секретность, а нарушителям грозит штраф в пять миллионов рублей (78 тыс. долларов). Об этом сообщило издание Znak.com, ссылаясь на собственные источники.

Трудовые контракты для пропагандистов вызвали волну обсуждения в соцсетях. «Это какое же д… варится на кухне, что надо скрывать это 20 лет?» — поражается блогер под ником «Смутное время».

Другие пользователи соцсетей отмечают, что в условиях контракта пропагандистов как раз нет ничего поразительного. Удивляет лишь, как можно вообще подписать такой договор, находясь в здравом уме.





При этом комментаторы сходятся во мнении, что телепропагандисты заслужили свою участь и условия жизни для них должны только ужесточаться.

Напомним, один из создателей телеканала Russia Today Михаил Лесин умер в США в 2015 году при загадочных обстоятельствах. Согласно недавно открывшимся сведениям, Лесину могли сломать шею.

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