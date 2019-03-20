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Такие правила только у разведок: сеть взбудоражили условия контракта для российских пропагандистов
Политика кремлевского пропагандистского телеканала Russia Today предполагает чрезвычайный режим секретности: сотрудникам запрещено обсуждать работу с посторонними, критически отзываться о телеканале в СМИ и в соцсетях. Правила раcпространяются в том числе и на уволенных сотрудников. В течение двадцати лет после увольнения экс-работник Russia Today все равно обязан блюсти секретность, а нарушителям грозит штраф в пять миллионов рублей (78 тыс. долларов). Об этом сообщило издание Znak.com, ссылаясь на собственные источники.
Трудовые контракты для пропагандистов вызвали волну обсуждения в соцсетях. «Это какое же д… варится на кухне, что надо скрывать это 20 лет?» — поражается блогер под ником «Смутное время».
Другие пользователи соцсетей отмечают, что в условиях контракта пропагандистов как раз нет ничего поразительного. Удивляет лишь, как можно вообще подписать такой договор, находясь в здравом уме.
При этом комментаторы сходятся во мнении, что телепропагандисты заслужили свою участь и условия жизни для них должны только ужесточаться.
Напомним, один из создателей телеканала Russia Today Михаил Лесин умер в США в 2015 году при загадочных обстоятельствах. Согласно недавно открывшимся сведениям, Лесину могли сломать шею.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.