Названы самые счастливые и самые несчастные страны мира: Украина улучшила позиции

Мир

Опубликованы результаты доклада World Happiness Report 2019, сделанного по заказу ООН. В нем приводится рейтинг самых счастливых и самых несчастных стран. Ситуация была оценена в 156 государствах мира. Уровень счастья определялся по целому ряду показателей — в том числе ВВП на душу населения, продолжительности жизни, социальной поддержке, свободе жизненного выбора, отсутствие коррупции и так далее.

Самой счастливой страной на планете снова признана Финляндия. Счастливыми чувствуют себя и ее соседи — жители Дании и Норвегии. Тройка лидеров сохранилась с прошлого года. Только годом ранее норвежцы чувствовали себя слегка счастливее датчан.

В первую десятку вошли также Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада, Австрия. Вторую десятку составляют Австралия, Коста-Рика, Израиль, Люксембург, Великобритания, Ирландия, Германия, Бельгия, США и Чехия.

Украина по итогам минувшего года находится на 133-м месте. В прошлом году в списке World Happiness Report 2018 она занимала 138-ю строчку аналогичного списка. Россия с 59-го места опустилась на 68-е. Беларусь располагается на 81-м. Из бывших республик СССР счастливее всего ощущают себя жители Литвы — у них 42-е место.

Самой несчастной страной мира, занявшей последнее 156-е место, стал Южный Судан. Второе место с конца досталось Центральноафриканской Республике. В десятку самых несчастных попали также Афганистан, Танзания, Руанда, Йемен, Малави, Сирия, Ботсвана и Гаити.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», был обнародован список стран с самым чистым и с самым грязным воздухом.

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