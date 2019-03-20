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Деньги

Доллар и евро неуклонно дорожают: названа причина

10:04 20 марта 2019   82
Курс валют в обменном пункте
Татьяна САГУЛА, «ФАКТЫ»

За прошедшую неделю доллар существенно подорожал. Так, на 20 марта Нацбанк установил официальный курс на отметке 27,16 грн за доллар. То есть за прошедшую неделю гривня в официальном курсе просела на 80 копеек. Но с января 2019 года доллар все же подешевел на 99 копеек. Финансисты уверены, что до конца марта гривня будет девальвировать, и все из-за приближающихся выборов.

— В течение минувшей недели, с 13 марта, доллар стремительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 2,1−3,1 процента, — рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, официальный курс повысился с 26,31 грн до 27,13 грн (плюс 3,1 процента). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», изменились за это же время с 26,350−26,375 грн до 27,145—27,170 (плюс 2,3 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках выросли с 26,33−26,60 грн до 27,03—27,30 грн (плюс 2,1—2,4 процента). С прошлого вторника, 12 марта, наблюдался ежедневный устойчивый рост доллара как на межбанке, так и на наличном рынке. На этом фоне экспортеры придерживают продажу валюты, что приводит к усилению восходящего тренда. Очевидно, что к игре на повышение курса валюты подключились и спекулянты, что дополнительно обесценивает гривню. За неделю доллар успел отыграть свое удешевление предыдущих трех недель и сейчас вернулся к отметкам месячной давности.

На ближайшее время мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне: на межбанке доллар может торговаться около 27,8 грн, а наличный доллар в банках — 27,7−27,9 грн.

— Рост курса доллара выходит на новые обороты, — считает начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко. — Так, по итогам межбанковских торгов 19 марта стоимость американской валюты подскочила сразу на 21 копейку, и рынок закрылся в рамках 27,28−27,35 грн. При этом спрос на доллары не увеличивался. Главная причина его подорожания — это массовое сокращение валютных продаж. И агропроизводители, и металлурги в разы уменьшили выброс доллара на торги — с 70—80 процентов выручки до обязательных 30 процентов. Налицо выжидательная позиция, чтобы побольше заработать на дорогом долларе.

Американская валюта заметно выросла в цене и на наличном рынке. Во вторник, 19 марта, доллар вышел на отметку 27,30−27,40 грн. Это средний курс продажи валюты людям в обменниках и кассах банков. Минимальный — 27,25 грн за доллар, а максимальный — 27,50 грн.

В течение последней недели в связке с долларом растет и курс евро. Так, на 20 марта Нацбанк установил курс европейской валюты на уровне 30,84 грн. То есть с прошлого вторника евро стал дороже на 1 гривню 12 копеек. Финансисты винят во всем исключительно спекулятивные настроения в преддверии выборов. Так как на всех ведущих мировых биржах евро дешевеет вот уже две недели. В обменных пунктах 19 марта евро покупали по 30,40−30,46 грн, а продавали по 31,23—31,63 грн.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд отложил весенний транш для Украины. «ФАКТЫ» разбирались, почему МВФ отсрочил запланированный на май транш в 500 млн долларов и не грозит ли Украине полное прекращение финансовой помощи от международных доноров.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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