Доллар и евро неуклонно дорожают: названа причина

Деньги

За прошедшую неделю доллар существенно подорожал. Так, на 20 марта Нацбанк установил официальный курс на отметке 27,16 грн за доллар. То есть за прошедшую неделю гривня в официальном курсе просела на 80 копеек. Но с января 2019 года доллар все же подешевел на 99 копеек. Финансисты уверены, что до конца марта гривня будет девальвировать, и все из-за приближающихся выборов.

— В течение минувшей недели, с 13 марта, доллар стремительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 2,1−3,1 процента, — рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, официальный курс повысился с 26,31 грн до 27,13 грн (плюс 3,1 процента). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», изменились за это же время с 26,350−26,375 грн до 27,145—27,170 (плюс 2,3 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках выросли с 26,33−26,60 грн до 27,03—27,30 грн (плюс 2,1—2,4 процента). С прошлого вторника, 12 марта, наблюдался ежедневный устойчивый рост доллара как на межбанке, так и на наличном рынке. На этом фоне экспортеры придерживают продажу валюты, что приводит к усилению восходящего тренда. Очевидно, что к игре на повышение курса валюты подключились и спекулянты, что дополнительно обесценивает гривню. За неделю доллар успел отыграть свое удешевление предыдущих трех недель и сейчас вернулся к отметкам месячной давности.

На ближайшее время мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне: на межбанке доллар может торговаться около 27,8 грн, а наличный доллар в банках — 27,7−27,9 грн.

— Рост курса доллара выходит на новые обороты, — считает начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко. — Так, по итогам межбанковских торгов 19 марта стоимость американской валюты подскочила сразу на 21 копейку, и рынок закрылся в рамках 27,28−27,35 грн. При этом спрос на доллары не увеличивался. Главная причина его подорожания — это массовое сокращение валютных продаж. И агропроизводители, и металлурги в разы уменьшили выброс доллара на торги — с 70—80 процентов выручки до обязательных 30 процентов. Налицо выжидательная позиция, чтобы побольше заработать на дорогом долларе.

Американская валюта заметно выросла в цене и на наличном рынке. Во вторник, 19 марта, доллар вышел на отметку 27,30−27,40 грн. Это средний курс продажи валюты людям в обменниках и кассах банков. Минимальный — 27,25 грн за доллар, а максимальный — 27,50 грн.

В течение последней недели в связке с долларом растет и курс евро. Так, на 20 марта Нацбанк установил курс европейской валюты на уровне 30,84 грн. То есть с прошлого вторника евро стал дороже на 1 гривню 12 копеек. Финансисты винят во всем исключительно спекулятивные настроения в преддверии выборов. Так как на всех ведущих мировых биржах евро дешевеет вот уже две недели. В обменных пунктах 19 марта евро покупали по 30,40−30,46 грн, а продавали по 31,23—31,63 грн.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд отложил весенний транш для Украины. «ФАКТЫ» разбирались, почему МВФ отсрочил запланированный на май транш в 500 млн долларов и не грозит ли Украине полное прекращение финансовой помощи от международных доноров.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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