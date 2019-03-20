Спорт

Жвачка Алекса Фергюсона с последнего матча в «МЮ» продана с аукциона за сумасшедшие деньги (фото)

Жвачка знаменитого тренера сэра Алекса Фергюсона с его последнего матча на посту наставника «Манчестер Юнайтед» продана на аукционе Ebay за 390 тысяч фунтов стерлингов (455 тысяч евро), сообщает SportBible.

Шотландец, перенесший в прошлом году инсульт, жевал ее во время своей заключительной игры 19 мая 2013-го на выезде в рамках английской премьер-лиги против «Вест Бромвич Альбион» (5:5).

Вырученные средства от реализации столь необычного лота будут направлены в благотворительный фонд «МЮ».

Кстати, предполагается, что за время 26-летней карьеры в манкунианском клубе Фергюсон за 1500 матчей использовал не менее 3 тысяч пачек жвачки.

Напомню, что самый титулованный тренер в истории мирового футбола Алекс Фергюсон (49 трофеев!) бессменно возглавлял английский «Манчестер Юнайтед» 26 (!) лет (с 1986-го по 2013 год). В 1999-м почетный гражданин Абердина Фергюсон (с одноименным шотландским клубом он выиграл Кубок кубков) был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II. В 2002 году его включили в Зал славы английского футбола.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сэр Алекс Фергюсон завязал со спиртным.

Фото Getty Images, SportBible

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