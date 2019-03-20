В апреле стоимость газа понизится: стали известны подробности

Деньги

Цены на газ в Украине были существенно повышены с ноября 2018 года. Но нынешняя стоимость не окончательная. Согласно договоренностям с Международным валютным фондом, с 1 мая 2019 года ожидалось еще одно увеличение газовых тарифов на 15−20%. Во всяком случае об этом предупреждали в правительстве. Однако, похоже, майского повышения стоимости газа для бытовых потребителей удастся избежать.

«Нафтогаз Украины» опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 апреля 2019 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. В частности, промышленные потребители, сотрудничающие с «Нафтогазом» на условиях предоплаты, будут покупать газ по цене 5990 грн за тыс. куб. м, без учета НДС и затрат на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам. С 1 марта эта цена составляет 7405 грн за тыс. куб. м.

Кроме того, в марте компании, входящие в состав «Нафтогаза», воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей группы. Учитывая это, ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» на 2% снизит цену на апрель для бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах, где она работает, не устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, разрешенную законодательством. Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей которые получают топливо от ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», составит 8,38 грн за куб. м вместо 8,55 грн за куб. м.

Стоит отметить, что такая цена для бытовых потребителей пока не распространяется на большинство регионов Украины, где обеспечением населения газом занимаются частные компании. Более того, в отношении некоторых из них уже начато расследование по факту незаконного завышения газовых счетов бытовым потребителям.

«Что касается доначислений в платежки потребителей природного газа, мы уже одновременно начали плановые и внеплановые проверки деятельности шести операторов газораспределительных сетей, — это „Винницагаз“, „Волыньгаз“, „Ивано-Франковскгаз“, „Киевоблгаз“, „Харьковгаз“ и „Черниговгаз“», — заявила глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко.

По ее словам, проверки продлятся до середины апреля. Результаты будут обнародованы для обсуждения.

Основанием для проведения расследования стало обращение НАК «Нафтогаз Украины». Во время проверки, проведенной «Нафтогазом», были выявлены факты незаконного завышения счетов за газ для населения от компаний — операторов газораспределительных сетей. В частности, по итогам проверки трех облгазов, а именно «Винницагаз», «Волыньгаз», «Киевоблгаз», были обнаружены незаконные дополнительные начисления объемов газа бытовым потребителям с использованием коэффициентов.

Ранее руководитель департамента по связям с общественностью «Региональной газовой компании» Даниил Нестеров сообщил «ФАКТАМ», что, исходя из текущих цен для промышленности на март, цена на газ для населения не только не повысится, но и должна быть пересмотрена в сторону понижения.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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