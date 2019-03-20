Джемилев детально рассказал о разговоре с Путиным накануне аннексии Крыма

Украина

За несколько дней до аннексии Крыма Россией народного депутата Украины, одного из лидеров крымскотатарского народа Мустафу Джемилева пригласил на беседу лидер страны-агрессора Владимир Путин. Хозяин Кремля пытался убедить собеседника, что Россия решит все социальные и политические проблемы крымских татар в течение нескольких месяцев.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал сам Мустафа Джемилев, вспоминая, что у Путина его встретили будто главу государства — с лимузинами и сопровождением. «Я сразу же сказал, что хочу высказать точку зрения коренного народа, который представляю: «Вы совершаете большую ошибку. Вам надо немедленно выводить свои войска с нашей территории». А он: «Давайте подождем четыре дня, узнаем волю крымского народа». Я заметил: «Вообще-то, крымского народа нет. В Крыму проживают разные этносы. Коренной народ — крымские татары — определились по поводу вашего референдума. Они будут его бойкотировать», — рассказал Мустафа Джемилев.

В ответ хозяин Кремля завел песню о том, что крымские татары будут «счастливы в России» и что все социальные и политические проблемы будут решены — мол, РФ богатая и могущественная страна. А Мустафа Джемилев напомнил Владимиру Путину, что причина проблем крымских татар — депортация и геноцид. И случилось это в то время, когда Крым был в составе России, что именно Россия ответственна за это. А если в Российской Федерации хотят решить все проблемы крымскотатарского народа, то об этом следует говорить с руководством Украины, выведя войска с полуострова.

«Потом он говорил, что беспокоится, как бы не случились столкновения между российскими солдатами и крымскими татарами. Я ответил, что, вообще-то, крымские татары всегда отстаивали свои права мирным путем: „У нас не то соотношение сил, чтобы с вами воевать. Да и потом у нас нет оружия. Тем не менее крымские татары будут выполнять решения украинского руководства“. Я тогда почему-то думал, что в Киеве выпустят обращение в духе: „Страна в опасности! Граждане, к оружию!“ Но это не произошло», — вспоминает Мустафа Джемилев, добавляя, что именно в день их разговора президент РФ по телевидению заявил, что российских военных в Крыму нет — на полуострове якобы действует местная самооборона, отоварившаяся в «магазинах военторга».

Народный депутат Украины также вспоминает, как Путин сказал, что телефон, по которому они разговаривали, для Мустафы Джемилева «круглосуточный». Мол, захотите поговорить — разговор тут же организуют. «А через месяц они запретили мне въезд на территорию России, потом возбудили уголовные дела против меня и объявили в международный розыск, не снимая при этом запрета на въезд в контролируемый ими Крым», — добавил Джемилев.

Полный текст интервью Мустафы Джемилева читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Путинский режим по вероломству, цинизму и жестокости превзошел даже советский».



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter