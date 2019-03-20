Происшествия

Зверское убийство в Киеве: появились детали и фото с места происшествия

В Киеве продолжается расследование зверского убийства в Соломенском районе города, в доме на улице Выборгской. Молодого киевлянина обнаружили мертвым с множественными ножевыми ранениями. Полицию вызвал отчим убитого.

Полиция Киева обнародовала фотографии места преступления. Убийство было совершено в ванной комнате, а в гостиной преступник оставил разбросанными вещи: книги, коробки.

О жертве известно, что ему было 22 года, он нигде не работал. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется розыск преступника, запланирован комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Делом об умышленном убийстве занимается следственный отдел Соломенского районного управления полиции.

Напомним, в 2018 году было озвучено, что в Украине сократилось число убийств и тяжких телесных повреждений.

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