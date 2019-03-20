27.11 / 27.40 30.67 / 31.16
Киев: +6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Зверское убийство в Киеве: появились детали и фото с места происшествия

11:59 20 марта 2019   147
место преступления
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве продолжается расследование зверского убийства в Соломенском районе города, в доме на улице Выборгской. Молодого киевлянина обнаружили мертвым с множественными ножевыми ранениями. Полицию вызвал отчим убитого.

Полиция Киева обнародовала фотографии места преступления. Убийство было совершено в ванной комнате, а в гостиной преступник оставил разбросанными вещи: книги, коробки.

место преступления

О жертве известно, что ему было 22 года, он нигде не работал. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется розыск преступника, запланирован комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Делом об умышленном убийстве занимается следственный отдел Соломенского районного управления полиции.

место

Напомним, в 2018 году было озвучено, что в Украине сократилось число убийств и тяжких телесных повреждений.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..

Киев
+6

Ветер: 1 м/с  C
Давление: 756 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины