- 12:10 Похудевшая Регина Тодоренко похвасталась шикарной фигурой в купальнике
- 12:01 Можем навсегда потерять Крым: Путин поставил Украину в безвыходное положение с Азовом
- 11:59 Зверское убийство в Киеве: появились детали и фото с места происшествия
- 11:54 Один из лучших теннисистов мира приютил бездомного щенка
- 11:44 В Одессе конфликт на дороге закончился поножовщиной: фото с места происшествия
- 11:44 Королева Елизавета совершенно по-разному относится к Кейт Миддлтон и Меган Маркл — эксперт по языку жестов
- 11:42 Джемилев детально рассказал о разговоре с Путиным накануне аннексии Крыма
- 11:34 Россия прислала на Донбасс новейшие системы РЭБ: что об этом известно
- 11:16 Солнечно и сухо: синоптик озвучила прогноз погоды на 21 марта
- 11:15 В апреле стоимость газа понизится: стали известны подробности
Зверское убийство в Киеве: появились детали и фото с места происшествия
В Киеве продолжается расследование зверского убийства в Соломенском районе города, в доме на улице Выборгской. Молодого киевлянина обнаружили мертвым с множественными ножевыми ранениями. Полицию вызвал отчим убитого.
Полиция Киева обнародовала фотографии места преступления. Убийство было совершено в ванной комнате, а в гостиной преступник оставил разбросанными вещи: книги, коробки.
О жертве известно, что ему было 22 года, он нигде не работал. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется розыск преступника, запланирован комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Делом об умышленном убийстве занимается следственный отдел Соломенского районного управления полиции.
Напомним, в 2018 году было озвучено, что в Украине сократилось число убийств и тяжких телесных повреждений.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..