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- 12:10 Похудевшая Регина Тодоренко похвасталась шикарной фигурой в купальнике
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Похудевшая Регина Тодоренко похвасталась шикарной фигурой в купальнике (фото)
Известная певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая во время беременности заметно прибавила в весе, похвасталась результатами похудения. Телезвезда вместе с трехмесячным сыном Михаилом проводит время в Дубае, где совмещает работу и отдых. Регина впервые после родов показала фигуру, снявшись в серии снимков в купальниках. Тодоренко призналась, что ее формы пока не идеальны, но она гордится тем, как выглядит спустя три месяца после родов.
Телеведущая во время отдыха в ОАЭ решила показать, как выглядит ее тело спустя три месяца после родов. Она также рассказала, что делает, чтобы вновь привести себя в форму.
«Сняли безумно красивую компанию купальников! Я скинула 18 кг, чем очень горжусь! Готовы к лету? Как там обстоят дела с ЗОЖ и ПП?», — написала Тодоренко под фото, на котором подчеркнула грудь.
Тодоренко говорит, что так похудеть ей удалось благодаря комплексному подходу. Первый после родов месяц она не ограничивала себя в питании. Но потом кардинально поменяла питание, со второго месяца отдала предпочтение овощам (брокколи, кабачок, авокадо, зелёный болгарский перец, шпинат, морковь, тыква), кашам и нежирному мясу (индейка, телятина, кролик), приготовленному на пару или в духовке.
На третьем месяце добавила свеклу, рукколу, рыбу, кокосовое масло, кокосовую муку, артишок, оливки, баклажан, иногда латте с кокосовым или овсяным молоком, листья салата, кунжут, хумус, чечевица. При этом звезда исключила кисло-молочные продукты, занималась йогой, плавала в бассейне и прошла курс массажей.
Чтобы держать себя в форме Регине пришлось отказаться от любимых круасанов. Шоколадную пасту звезда теперь только нюхает.
«Как же я люблю эти гостиничные завтраки. Во-первых, тебе не нужно готовить самому. Во-вторых, ты можешь пробовать все, что угодно, так от изобилия блюд в пятизвездочных отелях ломятся столы. В-третьих, это ВКУСНО! В моей тарелке лежит все, что сейчас я не ем, но очень хочу согрешить и съесть круассан с банкой Нутеллы! Ближайшие пару месяцев могу только смотреть на эту неполезную вкусность и есть глазами или просто нюхать», — призналась Тодоренко.
Напомним, в то время пока Регина с малышом наслаждается теплой погодой, ее муж Влад Топалов болеет в холодной Москве, сорвав важное выступление.
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