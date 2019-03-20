Отставка Назарбаева: кто будет контролировать ситуацию в Казахстане (фото)

Мир

В среду, 20 марта, в Астане Касым-Жомарт Токаев приступил к исполнению обязанностей президента Казахстана. Нурсултан Назарбаев, который правил республикой более 30 лет, если учитывать советский период, 19 марта сенсационно объявил о своей отставке. Смена власти произошла стремительно. Однако политологи, как местные, так и иностранные, абсолютно уверены в том, что 78-летний Назарбаев по-прежнему будет контролировать ситуацию в стране. Он намеренно ушел в тень и сделал это очень вовремя.

*Касым-Жомарт Токаев приступил к исполнению обязанностей президента Казахстана

Назначение Токаева исполняющим обязанности президента вовсе не означает, что Назарбаев выбрал его в качестве преемника. Токаев был спикером парламента. Согласно конституции страны, именно председатель парламента берет на себя функции главы государства в случае неспособности действующего президента выполнять свои обязанности. Объявляя об отставке в своем телеобращении к народу, Назарбаев подчеркнул, что передает бразды правления Токаеву в строгом соответствии с законом.

Исполнять обязанности президента бывший спикер должен до следующих выборов главы государства. По всей видимости, внеочередных выборов не будет. Очередные должны пройти в апреле 2020 года. Как считают многие политологи, Назарбаев ушел в отставку, чтобы избежать хаоса в стране. Его внезапная смерть привела бы именно к такому результату, поскольку настоящего преемника он себе пока не выбрал. В разные годы звучали имена теперь уже бывшего зятя Назарбаева Рахата Алиева, дочери Дариги, бывшего премьер-министра Акежана Кажегельдина. Но это были лишь теоретические рассуждения. Теперь у Назарбаева есть год, чтобы выбрать настоящего преемника, посмотреть, как будут вести себя различные представители политической элиты страны, как будут реагировать зарубежные партнеры. Кстати, Дарига Назарбаева 20 марта была избрана спикером парламента вместо Токаева.

*Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига теперь спикер парламента

Касым-Жомарт Токаев, утверждают эксперты в вопросах внутриполитической жизни Казахстана, идеально подходит на роль временного главы государства. Да, у него есть беспрецедентно долгий срок для исполняющего обязанности — целый год. Но вряд ли Токаев будет плести интриги. Он верный соратник Назарбаева и хорош как посредник в выяснении отношений с будущими претендентами на президентский пост.

Почему Назарбаев ушел именно сейчас, почему не подождал до начала предвыборной кампании? Казахстанский политолог Досым Сатпаев считает, что президент все правильно рассчитал. «До выборов остается не так много времени. Именно на выборах мы увидим конкретных преемников. Они вынуждены будут показать себя избирателям, проявить активность», — уверен политолог.

Сатпаев также полагает, что Назарбаев задумал плавное изменение системы власти в республике. Сначала парламент предоставил ему право баллотироваться в президенты неограниченное число раз. Затем был узаконен статус «елбасы» — «лидер нации». Он дает право Назарбаеву оставаться у руля пожизненно. Сатпаев напоминает, что Нурсултан Абишевич освободил только пост президента. При этом он остался во главе совета национальной безопасности страны и лидером правящей партии «Нур Отан». Таким образом, сохранил контроль над всеми силовыми структурами в государстве, а также парламентом, где «Нур Отан» пока обладает абсолютным большинством мандатов. Сатпаев сравнивает Назарбаева с бывшим китайским лидером Дэн Сяопином, который когда-то первым осуществил такой «транзит власти».

Эксперт по Казахстану британского политического консультационного агентства PRISM Кейт Маллинсон согласна с мнением своего казахстанского коллеги. «Назарбаев продолжит неформально править Казахстаном, как это сделал в свое время первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю, став „министром-учителем“. Он будет сохранять баланс интересов влиятельных бизнес-групп и входящих в элиту политиков, а также управлять отношениями с ключевыми соседями страны, включая Китай и Россию. Никаких серьезных изменений в политике Астаны отставка Назарбаева не предвещает», — уверена Маллинсон.

Британский эксперт обращает внимание на то, что внешняя политика Казахстана зависит от трех основных партнеров — России, Китая и США. «За пределами Казахстана есть враждебные фигуры, которые попытаются воспользоваться этим относительным вакуумом власти в момент, когда Назарбаев наконец просигнализировал, что не является бессмертным», — подчеркивает Маллинсон.

Схожую оценку дает и известный немецкий политический обозреватель Константин Эггерт. Он считает, что преемник Назарбаева, помимо лояльности к семье елбасы и ее интересам, должен быть способен сохранить независимость страны и поддерживать баланс отношений с тремя главными партнерами — Россией, Китаем и США. Несмотря на официальные заверения в вечной дружбе, Астана испытывает серьезнейшее беспокойство по поводу политики Кремля после аннексии Крыма. «Если после смерти Назарбаева в Казахстане возникнет хаос, то им может воспользоваться Москва, чтобы взять под свой контроль те области республики, где проживает русскоязычное население», — считает Эггерт и подчеркивает, что так в Казахстане думают очень многие.

Китаю в республике тоже не очень доверяют, утверждает немецкий журналист. Пекин активно продвигает свой проект «Нового шелкового пути». Китайские инвестиции в Казахстан исчисляются миллиардами долларов. Вместе с тем Пекин сумел перевести в Казахстан несколько экологически вредных производств, вызывавших недовольство в самом Китае. Перспектива «ядовитой свалки» не очень радует жителей Казахстана.

Наибольшим доверием у части элиты республики пользуются США. Однако с появлением в Белом доме Дональда Трампа политика Вашингтона стала отличаться неясностью и непредсказуемостью. Эггерт уверен, что в ближайшей перспективе отставка Назарбаева не повлияет на внешнеполитический курс Казахстана.

Он также высказал интересную мысль — бессменный президент бывшей советской республики ушел с поста еще и для того, чтобы показать Москве, что не собирается никому уступать и ни с кем советоваться в вопросе о будущем своей страны. «В Кремле на деятельность елбасы давно смотрят, мягко говоря, с подозрением. Крым российским не признал, казахский язык перевел на латиницу, на дальнейшую интеграцию (читай — усиление влияния Кремля) в рамках Евразийского экономического союза идти не хочет…» — напоминает Эггерт.

Это все, конечно, важные прогнозы, но они относятся к области теоретических рассуждений. На практике жители Казахстана уже испытали ряд потрясений.

Во-первых, 19 марта в обменках стало невозможно купить доллары. Иностранная валюта словно пропала. Национальная валюта — тенге — рухнула. Утром 20 марта Национальный банк Казахстана заявил, что ситуация на валютном рынке стабильна, причин для снижения курса тенге нет. «Национальный банк Казахстана и банки второго уровня имеют достаточные объемы наличной валюты для обеспечения спроса населения и организаций», — заверили чиновники.

Во-вторых, исполняющий обязанности президента Касым-Жомарт Токаев, принеся присягу, заявил о переименовании Астаны в Нурсултан. Имя Назарбаева также предлагается увековечить в названиях центральных улиц и площадей во всех городах Казахстана.

В-третьих, «мнение Назарбаева будет иметь приоритетное значение при принятии стратегических решений для страны», подчеркнул Токаев. При этом он назвал Нурсултана Абишевича «отцом народа». Портреты и фотографии с изображением Назарбаева останутся «в качестве непременного атрибута публичных помещений, кабинетов государственных служащих, зданий, учебных заведений». Токаев присвоил Назарбаеву высшие звания Казахстана — «Народный герой» и «Герой труда».

В канцелярии елбасы сообщили, что Назарбаев переедет из своей резиденции Акорды в здание библиотеки первого президента Казахстана. Этот комплекс расположен в Астане и состоит из музея, библиотеки и концертного зала.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный видеоблогер и телеведущий Андрей Полтава заявил, что Казахстан (как, впрочем, и Беларусь) может стать следующей жертвой Кремля.

Об этом читайте в материале «ФАКТОВ» Смерть Путина для Украины ничего не изменит, российское общество родит нового «царя», — Андрей Полтава



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