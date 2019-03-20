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Отключение водоканалов и теплокоммунэнерго от электроэнергии: назван выход

12:40 20 марта 2019   42
Эксперт Владимир Омельченко
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Государство должно оперативно решить проблему с возможным отключением электроэнергии шахтам, водоканалам и теплокоммунэнерго. Возможен вариант — обязать «Укринтерэнерго» стать поставщиком для проблемных предприятий. Об этом заявил директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

«Государство должно найти средства в лице министерств, ведомств, местных властей, Кабмина, а „Укринтерэнерго“, в свою очередь, по нерегулируемому тарифу, не по завышенным ценам, а по обычной цене должно продавать электроэнергию этим социально значимым объектам», — сказал Омельченко.

По мнению эксперта, это вполне возможно, поскольку «Укринтерэнерго» является государственной компанией и имеет лицензии на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу, то есть может заключить новые договоры как обычный поставщик. В противном случае отключение водоканалов, шахт или теплокоммунэнерго может привести «к непредсказуемым социально-экономическим последствиям».

По словам Омельченко, сейчас около 1300 предприятий с плохой платежной дисциплиной, только 40% из которых рассчитались за два месяца с начала года.

«К сожалению, по закону они с 1 апреля должны быть отключены от поставок электрической энергии. Поэтому правительство должно срочно уже 27 марта на своем заседании решить вопрос о нахождении средств и об обязательстве того же „поставщика последней надежды“ („Укринтерэнерго“ — Авт.), объявить тендер на продажу электрической энергии по обычным ценам», — считает эксперт.

Напомним, срок поставки электроэнергии от госпредприятия «Укринтерэнерго» заканчивается 31 марта 2019 года для потребителей, которые присоединились к договору о поставках электроэнергии с 1 января 2019 года. Крупнейшими должниками являются промышленные и государственные предприятия, госшахты и теплокоммунэнерго.

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