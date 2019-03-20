После отставки Назарбаева Астану переименовали в Нурсултан

Мир

В Казахстане парламентарии единогласно проголосовали за то, чтобы переименовать столицу страны. Астана будет называться «Нурсултан» — в честь первого казахского президента Нурсултана Назарбаева.

На заседании парламента отмечалось, что историческое решение принимается ради потомков. Сейчас депутаты выбирают термин, чтобы обозначать жителей казахской столицы. Бывшие астанчане могут стать нурсултанчанами. «Нурсултаны будут называться, нурсултане, нурсултанчане, может быть», — уточнил депутат Мажилиса Бахтияр Макен.

После принятия решения парламентом закон должен подписать новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ожидается, что подпись появится быстро, поскольку Токаев и был инициатором переименования. Об этом сообщает nur.kz.

Напомним, после отставки Нурсултана Назарбаева 19 марта высший пост в Казахстане занял бывший спикер верхней палаты парламента Токаев. 20 марта он принес президентскую присягу, а в своей торжественной речи пообещал переименование Астаны, появление улиц имени Назарбаева во всех областных центрах, портреты первого президента во всех государственных кабинетах и монумент Назарбаеву в казахской столице.

Что касается названия Астаны, то в истории города переименование далеко не первое. Населенный пункт до 1997 года назывался Акмола, еще ранее (с 1961 по 1992 год) — Целиноград, до 1961 года — Акмолинск.

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