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Майли Сайрус показала новое фото в голом виде
Эпатажная американская певица Майли Сайрус выложила в соцсети Instagram очередное фото в голом виде. На нем обнаженная 26-летняя звезда позирует в шезлонге посреди пустыни на открытом воздухе. Из одежды на ней одна лишь панамка. Таким необычным способом Майли объявила о том, что собирается выступать на знаменитом музыкальном фестивале Вудсток, который в этом году празднует свое 50-летие.
Как всегда, Сайрус, которая в декабре прошлого года вышла замуж за австралийского актера Лиама Хемсворта, собрала немало комплиментов от своих подписчиков. А кое-кто призвал певицу к осторожности, намекая на то, что сниматься в таком виде на открытом воздухе небезопасно. «И у холмов есть глаза», — гласит один из комментариев.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», «голые» фото Майли Сайрус взбудоражили сеть.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.