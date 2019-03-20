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«Товар» на 35 миллионов долларов: в порту под Одессой выявили 200 килограммов тяжелого наркотика (фото)
Крупную партию наркотиков обнаружили правоохранители в ходе оперативной проверки в морском торговом порту «Южный». На судне, прибывшем из Латинской Америки, оказалось около 200 килограммов тяжелого наркотика — кокаина.
«Выяснено, что данный „товар“ предназначался для коммерческой структуры одной из европейских стран», — сообщил информированный источник. Иными словами, груз следовал в режиме «транзит».
Отмечается, что ранее аналогичная партия данного наркотика была изъята на судне, прибывшем в Одесский порт из Чили. По данным ООН, Украина является транзитной зоной для контрабанды кокаина из Южной Америки в Европу, а также для наркотрафика синтетических психотропных веществ из стран Азии и Китая.
По предварительной оценке экспертов, стоимость обнаруженного в «Южном» кокаина составляет по ценам черного рынка порядка 34−35 миллионов долларов.
Факт изъятия в «Южном» крупнейшей за последние годы партии кокаина подтвердили в департаменте противодействия наркопреступности Нацполиции Украины.
«Выявлено 257 килограммов данного наркотика, — уточнили в ведомстве. - Этого количества хватило бы на изготовление более 1,5 миллиона доз».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве задержали руководителя крупного международного наркосиндиката. Сотрудники СБУ совместно с полицией Израиля блокировали деятельность масштабной сети интернет-торговли наркотиками.
Также «ФАКТЫ» писали, что недавно в Украине задержали рекордную в 2019 году партию героина. Спецоперацию провели пограничники пропускного пункта «Лужанка» (Закарпатская область). Наркотики на общую сумму более 1 млн евро пытался вывезти за границу гражданин одной из стран Юго-Восточной Азии.
Кроме того, в начале марта в Закарпатье правоохранители задержали наркосбытчиков, которые поставляли метамфетамин и каннабис из-за границы.
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