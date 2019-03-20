Простые рецепты постных блюд от кулинарного эксперта Евгения Клопотенко (фото)

Стиль жизни

Великий пост, который в этом году начался 11 марта и завершится 28 апреля, самый строгий и продолжительный. Основное внимание в это время уделяется духовной составляющей и молитвам, но немаловажным являются и ограничения в питании. На протяжении семи недель до Пасхи рекомендуется воздерживаться от употребления продуктов животного происхождения, в частности, мяса, яиц, молочных изделий, а также алкоголя. Блюда из рыбы разрешаются только в нестрогие дни. Однообразный рацион и недостаток полезных веществ многим даются непросто.

Кулинарный эксперт «Сніданку з 1+1» Евгений Клопотенко в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал, как разнообразить меню во время Великого поста, и поделился рецептами простых блюд.

— Много идей постных блюд можно почерпнуть из вегетарианского меню, — сказал Евгений. — К примеру, морковь можно не только варить, но и бланшировать, запекать, мариновать. Попробуйте сделать хумус, тофу — это будет очень вкусно и интересно. Как знать, может какое-то из новых блюд вам настолько понравится, что вы не захотите от него отказываться в ежедневном рационе.

— Вы соблюдаете пост?

— Сейчас — нет, хотя восемь лет назад и такой опыт у меня был. Тогда все вокруг говорили, что это важно и полезно для очищения организма, и я пошел на поводу у общества и не слишком глубоко изучал вопрос. Сам период мне давался невероятно сложно. Уж слишком я люблю еду. Я за осознанный подход. Кроме того, не приветствую, когда люди долго употребляют тяжелую жирную пищу, потом переходят на овощи, а после окончания поста снова резко нагружают организм. Когда постоянно ешь вредную пищу, организм адаптируется, но резкие скачки оказывают большой стресс. Но что мне нравится — после пауз в употреблении каких-то блюд в пост вкусы потом чувствуются совершенно по-новому. Так что я периодически отказываюсь от рыбы или мяса. За это время открыл для себя много новых рецептов, которые прижились в моем рационе.

— Какой у вас принцип питания?

- У меня правило: ешь, что хочешь, но знай, что тебе это дает. Делайте собственные выводы, интересуйтесь едой, ее составляющими, свойствами. Не существует единственно правильного подхода, выбирайте, что близко именно вам. К примеру, в Америке десять лет пропагандировали здоровую еду, выступали за уменьшение потребления трансжиров и фастфуда. А сейчас самая модная диета — кето, которая предполагает употребление огромного количества жиров. Я, как правило, употребляю 60−70% овощей, а 30% в моем рационе — мясо или рыба. Считаю, что круассаны или колбасу на ночь есть можно, если хочется, но не каждый день.

— В начале весны многие сталкиваются с авитаминозом. Ваш рацион как-то меняется в этот период?

— Я считаю, что нужно питаться сбалансировано в любое время года. К тому же, зимой и ранней весной тоже много полезных продуктов. Я готовлю из того, что есть на рынке. Это может быть айва, топинамбур, пастернак, корень петрушки, мандарины, хурма. Все эти продукты богаты витаминами, и их легко найти в холодное время года за вполне доступную цену. Другое дело, что часто украинцы будто отказываются замечать на прилавке что-то, кроме свеклы и картофеля.

— Где вы предпочитаете покупать продукты?

— Я обожаю рынки. Для меня это, как храм, в котором среди изобилия продуктов я обретаю душевное спокойствие (смеется). Я не против магазинов и не говорю, что еда там хуже, но мне просто приятнее покупать еду на рынках, я получаю эстетическое удовольствие.

— Вы открываете ресторан, выходит ваша первая книга, ведете кулинарные рубрики в «Cніданку з 1+1». Неужели успеваете готовить дома?

— С утра только об этом думал. Очень скучаю по возможности готовить дома, по самому процессу. Не делал этого уже месяца два. Сейчас провожу в ресторане много времени, готовлю вместе с командой, тестируя меню, там же и ем. Но это работа — ритуал не тот. Мечтаю выделить «окошко» и таки устроить домашний ужин. Куплю вино, перец чили и вонголе — это такие маленькие моллюски. Сделаю пасту из морепродуктов. Запеку курочку: сильно натру ее копченой паприкой и красным перцем и отправлю в духовку запекаться до красивой хрустящей корочки. Сделаю к ней соус на основе лесных орехов и зеленых маринованных помидоров. А на десерт приготовлю груши конфи — их томят в сливочном масле с добавлением хлебной крошки.

Конечно, это все не стоит употреблять тем, кто соблюдает пост. Для них у меня есть несколько вкусных рецептов для ежедневного рациона.

Салат из краснокочанной капусты с клюквой Ингредиенты: краснокочанная капуста — 400 граммов, вода — 3 столовые ложки, корица молотая — ½ чайные ложки, клюква — 100 граммов, соль по вкусу. Для соуса: клюква — 200 граммов, сахар — 80 граммов. Приготовление. Капусту тонко нашинкуйте, положите в сотейник, добавьте воду, соль, клюкву и корицу. Тушите на среднем огне, пока капуста не станет мягкой. В другом сотейнике сварите соус. Клюкву засыпьте сахаром, добавьте перец и варите на среднем огне в течение 10 минут после закипания. Протрите соус через сито и, если необходимо, уварите его до консистенции жидкой сметаны. Подавайте капусту, полив ее соусом.

Постный борщ с черносливом и квашеными томатами (на фото в заголовке) Ингредиенты: вода — 2 литра, свекла — 1 штука, лук репчатый — 1 штука, морковь — 1 штука, картофель — 2 штуки, капуста — 150 граммов, томатная паста — 2 столовые ложки, чернослив — 50 граммов, томаты квашеные — 4 штуки, сахар — 1 столовая ложка, лавровый лист — 2 штуки, чеснок — 2 зубчика, подсолнечное масло (для жарки) — 2 столовые ложки, соль, перец по вкусу. Приготовление. Помытую свеклу запеките в духовке в течение полутора часов, дайте остыть, очистите и натрите на крупной терке. Морковь тоже натрите на терке, лук мелко порежьте. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, обжарьте лук и морковь в течение 2−3 минут, затем добавьте тертую свеклу и тушите еще 2 минуты. Добавьте томатную пасту и сахар и тушите еще 2 минуты. Картошку почистите и порежьте небольшими кубиками. В кастрюлю налейте воду, выложите картофель, лавровый лист и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите еще 5 минут. Добавьте тонко нашинкованную капусту и варите в течение 15 минут. Затем выложите овощную поджарку и порезанный небольшими кусочками чернослив. Квашеные томаты очистите от кожуры, разрежьте на две части и добавьте в борщ. Варите еще 5−7 минут, посолите и поперчите по вкусу. В конце приготовления добавьте измельченный чеснок.

Советы о том, как правильно поститься, украинцам дала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Ранее «ФАКТЫ» рассказали о том, какие салаты весной готовят украинские знаменитости. Об этом — в материале Модные салаты этой весны: легкие рецепты

Фото блюд предоставлено пресс-службой Евгения Клопотенко

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter