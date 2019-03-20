В суде признали законность формулы «Роттердам+», — СМИ

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Окружной административный суд города Киева отказал группе народных депутатов и Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг в иске к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о признании незаконным и отмене постановления № 1513 «Об утверждении прогнозируемой оптовой рыночной цены 2018 год», — сообщает интернет-издание «Обозреватель» в статье «Доказательство роттердамской теоремы».

Как сообщает «Обозреватель», суд установил, что утверждение прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии относится исключительно к полномочиям НКРЭКУ. Это означает, что пересмотр правомерности определения показателей при формировании оптовой цены электроэнергии является «формой вмешательства в такие полномочия и выходит за пределы задач административного судопроизводства (данная позиция также была подтверждена решением Высшего административного суда Украины по делу № 826/16 833/16)».

«Это очень совпадает с прошлогодними выводами аудита НКРЭКУ, оглашенного экспертами Секретариата Европейского энергетического сообщества, которые предостерегли от «политического вмешательства в независимость НКРЭКУ и автономное принятия ею решений», — говорится в материале.

Напомним, это не первое решение судебных органов в пользу НКРЭКУ по поводу «Роттердам+». Еще в марте 2017 года Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении кассационной жалобы Украинской ассоциации производителей ферросплавов и электрометаллургической продукции (УкрФА) и Никопольскому заводу ферросплавов, признав законным постановление НКРЭКУ об установлении единых розничных тарифов на электроэнергию в 2016 году. Как и оптово-рыночная цена (ОРЦ) в 2018 году, оспариваемые тарифы рассчитывались по методологии, введенной постановлением НКРЭКУ, известной как «Роттердам+».

В последнее время отраслевая ассоциация ферросплавных заводов УкрФА потеряла роль главного публичного адвоката интересов промышленных потребителей электроэнергии. В последние годы эту нишу заняла Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг, которую возглавил бывший член НКРЭКУ Андрей Герус.

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