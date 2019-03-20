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В Киеве грузовик протаранил мост: фото с места происшествия
В Киеве грузовик, пытаясь проехать под путепроводом, повредил мостовой переход на пересечении Броварского проспекта и улицы Строителей в Дарницком районе города.
Как сообщает «Киевавтодор», водитель грузовика перевозил гусеничный кран RDK-25 и не учел высоту путепровода. В результате балка была повреждена настолько сильно, что утратила несущую способность. Под мостом по улице Строителей закрыта правая полоса движения (в направлении бульвара Верховной Рады). Специализированная лаборатория должна провести обследование путепровода. После этого будет принято решение о ремонтных работах.
Уже выяснилось, что кран перевозился без согласования с «Киеватодором», без документов и необходимого сопровождения. Кроме того, строительная техника на трале не была приведена в положение для транспортировки.
Напомним, путепровод на улице Строителей ремонтировали последний раз в ноябре 2018 года.
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