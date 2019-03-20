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Происшествия

В Киеве грузовик протаранил мост: фото с места происшествия

14:28 20 марта 2019   94
мост
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве грузовик, пытаясь проехать под путепроводом, повредил мостовой переход на пересечении Броварского проспекта и улицы Строителей в Дарницком районе города.

Как сообщает «Киевавтодор», водитель грузовика перевозил гусеничный кран RDK-25 и не учел высоту путепровода. В результате балка была повреждена настолько сильно, что утратила несущую способность. Под мостом по улице Строителей закрыта правая полоса движения (в направлении бульвара Верховной Рады). Специализированная лаборатория должна провести обследование путепровода. После этого будет принято решение о ремонтных работах.

мост

Уже выяснилось, что кран перевозился без согласования с «Киеватодором», без документов и необходимого сопровождения. Кроме того, строительная техника на трале не была приведена в положение для транспортировки.

киев

Напомним, путепровод на улице Строителей ремонтировали последний раз в ноябре 2018 года.

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