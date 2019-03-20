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Google оштрафовали на рекордные 1,5 миллиарда евро за нарушение конкуренции
Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму в 1,49 миллиарда евро. Штраф был наложен за нарушение европейских норм конкуренции при размещении рекламы AdSense в интернете и ее показов при поиске в сети.
В частности, компания ввела ряд ограничительных условий в контрактах со сторонними сайтами. Вместе с окном поиска от Google, которое устанавливали различные веб-сайты, компания требовала также устанавливать сервис контекстной рекламы AdSence и запрещала рекламировать через него своих конкурентов. Это было признано злоупотреблением доминирующего положения на рынке онлайн-рекламы.
Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что штраф в отношении Google не направлен против США, но американские компании работающие на европейском рынке, должны принять его условия.
Это уже третий для компании штраф за нарушение правил конкуренции в Евросоюзе. Так, в 2017 году Google оштрафовали за манипуляцию результатами поиска в пользу своего сервиса электронной коммерции Google Shopping и несправедливые преимущества, которые некоторые интернет-магазины получали на ее страницах в поисковой выдаче при запросах пользователей. А в 2018 году Google выписали штраф в размере пяти миллиардов евро за то, что он принудительно устанавливал свои приложения на мобильные устройства на Android.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Facebook может заплатить рекордно высокий штраф за утечку данных пользователей.
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