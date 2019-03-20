Facebook остановил размещение предвыборной рекламы: что произошло

Политика

В социальной сети Facebook в среду, 20 марта, была остановлена вся политическая реклама, заказчики которой не прошли установленную администраторами сети процедуру верификации. Таким образом соцсеть будет бороться с влиянием на умы избирателей из-за рубежа. Новая процедура подтверждения займет от 48 до 72 часов.

Нововведение касается всех общественно-политических издательств, рекламных агентств и прочих игроков медиарынка, которые занимаются продвижением своих материалов в Facebook.

При этом документы на украинском языке не принимаются, подходят лишь заграничный паспорт или водительские права международного образца.

Ранее руководитель корпоративных коммуникаций Facebook в Центральной и Восточной Европе Ян Щегенный (Jan Ściegienny) пояснил, что верифицированные данные рекламодателей будут храниться в течение семи лет в публичной библиотеке. Там будет содержаться информация о том, как реклама распространялась, например диапазон расходов, показатели, а также данные о тех, кто видел рекламу: их возраст, пол и локация.

Напомним, в январе администрация Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в странах, где в 2019 году состоятся выборы.



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