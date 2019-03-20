План Кремля – не пустить Порошенко во второй тур, – блогер

Политика

Кремль хочет помешать Петру Порошенко переизбраться на второй президентский срок и даже выйти во второй тур выборов, поскольку именно его Россия боится больше всего. Такое мнение на своей странице в Facebook опубликовал блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий.

«Кажется, российские СМИ спалили путинских фаворитов в президентской гонке в Украине. А самое главное — они показали, кого на самом деле боится Россия. Неудивительно, что им оказался Петр Порошенко. Я здесь недавно увидел интересное видео. Заслуженно ненавистный всем „правдоруб“ и рупор российской армии спасения „младших братьев“ от нацистов — Киселев — сообщил интересную штуку. Цитирую: „Общая задача у всех сейчас — не пустить Порошенко во второй тур… если не получится, то положение осложнится“. Получается, что в Кремле чувствуют, что запахло порохом?» — написал блогер.

По словам политического эксперта, в Москве понимают, что на втором сроке Порошенко Украина еще больше отдалится и окончательно уйдет от России. И переизбрание Порошенко приведет к «беспределу», процитировал Голобуцкий слова российского пропагандиста.

«Интересно, что именно имеет в виду „самый честный“ представитель российских СМИ под словом „беспредел“? Восстановление границ? Финансовые претензии за оккупацию и аннексию? Дальнейшее нивелирование влияния России на мир? Свободу нашей страны от влияния РФ? Ну это действительно будет тотальный „беспредел“ и преступление против империи», — написал блогер.

Голобуцкий подчеркнул, что из всех кандидатов в президенты только Порошенко признает недоговороспособность России и не пытается достичь с ней каких-либо соглашений.

«Соглашения с Россией стоят меньше бумаги, на которой они написаны». Потому Порошенко, в отличие от этих романтиков от демократии, уже однозначно убедился: оптимальный формат заключения договоренностей с Кремлем — это максимум ракет НАТО, направленных на сам Кремль, плюс экономическая изоляция. Вот тогда это работает, Россия может даже некоторое время выполнять то, что наобещала", — предположил эксперт.

Голобуцкий уверен, что никаких «равноправных соглашений» с Кремлем не может существовать в природе — потому что там изначально уверены, что «равнее других».

«Это не лечится никак, кроме применения грубой силы. За 350 лет не было ни одного прецедента обращения России как нормального государства: или их принуждают к цивилизованному поведению, или они нападают на все, до чего дотянутся лаптем. Это очевидно и многократно доказано — но сегодня это понял почему-то только Порошенко. Поэтому именно Порошенко и является единственным категорически неприемлемым кандидатом. Потому что остальные еще лелеют иллюзию «договориться с Россией», — подытожил Голобуцкий.

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