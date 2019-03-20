Россией правит «вор в законе», если его убрать, начнется война, — Игорь Эйдман

Мир

Двадцать лет назад, летом 1999 года, Борис Ельцин по телевизору обратился к народу, назвав имя своего преемника — только что назначенного и. о. главы правительства Владимира Путина. В это время в Дагестан входят боевики Шамиля Басаева, начинается вторая русско-чеченская война. Через месяц в Москве, Волгодонске и Буйнакске были взорваны жилые дома, погибли сотни людей. Басаев категорически отрицает причастность своих людей к терактам, однако правительство России уже сформировало общественное мнение. Комментируя начавшиеся бомбардировки Чечни, Путин произносит знаменитое «будем мочить в сортире». На борьбу с маленькой Чечней мобилизована вся Россия.

Многие исследователи склоняются к версии, что взрывы были организованы ФСБ (выходцем из которого является Путин) именно для формирования этого мнения, оправдания ввода войск в Чечню. А вторжение боевиков в Дагестан, по мнению журналиста Андрея Пионтковского, организовано олигархом Борисом Березовским. Все это проводилось в рамках спецоперации «Преемник» — для повышения рейтинга и влияния Путина. 31 декабря 1999 года еще недавно малоизвестный в народе чекист стал и. о. президента России вместо ушедшего в отставку Ельцина, а вскоре был избран на этот пост в первом туре.

«Казалось бы, совпадение», но… В январе 1933 года президент Германии Гинденбург назначает на пост рейхсканцлера популярного, но не самого влиятельного политика Адольфа Гитлера. Через месяц сгорело здание правительства — Рейхстаг. В поджоге обвинили коммунистов, на борьбу с которыми была мобилизована вся Германия. Рейтинг Гитлера «взлетает выше облаков», ему предоставляются чрезвычайные полномочия. Еще через год Гинденбург умирает. За день до его смерти принимается закон, согласно которому главой государства, фюрером становится Гитлер.

Вскоре, согласно «добровольному волеизъявлению» австрийцев и при попустительстве «озабоченной» Европы, был осуществлен аншлюс Австрии. Через несколько месяцев Германия отобрала у Чехословакии Судетскую область, а затем и оккупировала Чехию, параллельно создав марионеточное правительство в Словакии. У Литвы аннексировали автономный Клайпедский край. А в общем Европа жила мирно. До Второй мировой оставалось несколько месяцев.

«Казалось бы, совпадение», но… С приходом Путина к власти развязалась не только вторая русско-чеченская война. После короткой русско-грузинской войны 2008 года Россия «признала» марионеточные правительства Южной Осетии и Абхазии. В 2014-м в результате «свободного волеизъявления» у Украины был аннексирован Крым. Ведется гибридная война на Донбассе, наносятся ракетные удары по повстанцам, борющимся с сирийским диктатором Асадом. Европа который год выражает озабоченность.

О том, случайны ли эти совпадения, «ФАКТЫ» поговорили с социологом, исследователем в области электронной демократии, а также крупнейшим исследователем путинизма Игорем Эйдманом.

«То, что Путин — диктатор, признают не только его противники, но и клевреты»

— Вас называют одним из основных исследователей путинизма. В то же время сам путинизм многие эксперты характеризуют совершенно противоположно — от либеральной демократической идеологии до фактически самодержавия. Как охарактеризуете это явление вы?

— Странно говорить о либерально-демократическом Путине. Может быть, вначале, когда его двигали на пост президента, такие разговоры и шли. Но сейчас это звучит смешно. То, что он фактически диктатор, по сути, признают не только противники, но и его клевреты. Недавно Сурков называл его в своей статье — «верховный правитель» Так и есть, он не президент, не демократически выбранный глава государства, а некий квазимонарх — «верховный правитель».

Есть версия, и она довольно популярна, в том числе и в либеральных кругах, что у путинизма как такового нет идеологии. Что это просто набор неких методов, средств, инструментов удержания авторитарной власти конкретного правителя — Путина, и его окружения. Но я здесь не соглашусь. Безусловно, если смотреть российские государственные СМИ, читать российские учебники и так далее, мы видим, что в стране формируется определенная идеология. Путинизм — это авторитарная, ультрареакционная идеология и практика, которая установилась при Путине и связана с его личностью и окружением.

Она близка к фашистской, я бы ее назвал парафашистской или квазифашистской, близка к той идеологии, которая была в фашистской Италии в 20-х — начале 30-х годов, во франкистской Испании, в Португалии при Салазаре, в Венгрии при Хорти, в Румынии при Антонеску. Мы привыкли считать фашистами прежде всего немецких национал-социалистов. Но все-таки национал-социализм и фашизм — это не одно и то же. Национал-социализма в России нет. То есть этнический национализм здесь не настолько процветает и не является господствующей идеологией.

Но парафашистские такие элементы есть и они очевидны. Это прежде всего шовинизм, империализм, культ силы во всем: в международных отношениях, внутри страны. Клерикализм. Среди фашистских режимов достаточно много было так называемых клерикально-фашистских. К клерикально-фашистким режимам относили и ту же салазаровскую Португалию, и Австрию при Дольфусе и Шушниге, которой тогда фашистская Италия помогала, поддерживала до какого-то момента. То есть элементы клерикализма тоже вполне вписываются в фашистскую идеологию. Ксенофобия, ненависть к либерализму, к демократии, к гуманизму, презрение к правам и свободам человека, ультраконсерватизм, дискриминация меньшинств, сексуальных меньшинств в том числе, культ традиционной семьи, патриархальных ценностей — все это опять-таки характерно было для фашистских режимов. Отрицание толерантности, конечно, к инакомыслящим, к инакочувствующим. Попытка военной мобилизации общества для решения тех задач, которые ставит перед собой его власть, совершенно оголтелый милитаризм. Все это характерно для фашисткой идеологии. Собственно, оно присуще и путинизму. Безусловно, путинизм существует не только как некая практика, авторитарная система, но и как идеология этой системы. И эта идеология близка к фашистской

«Среди путинистов можно найти представителей любой национальности»

— У нас, кстати, в Украине это называют рашизмом.

— Мне не нравится слово «рашизм», потому что это какое-то этническое определение… Не люблю негативных определений, связанных с этносом. Вообще, не верю, всё это глупости и болтовня, что одни нации лучше, другие хуже. Это как раз признак фашизма. Виноваты во всем не нации, а их преступные власти, их преступные квазиэлиты, которые обычно незаконными методами захватывают власть, потом с помощью оголтелой тотальной пропаганды и насилия фактически зомбируют население на поддержку своего агрессивного курса. Именно так в России и произошло.

Я, кстати, могу сказать, что путинизм в головах людей в России абсолютно не зависит от их этнического происхождения. Среди путинистов можно найти представителей любой национальности. И даже западных людей я встречал немало таких — с путинизмом в голове. Это скорее не свойство национальности или даже национальной культуры, а больше свойство личности.

Вообще, известен такой психоаналитический термин — авторитарная личность, то есть личность, которая достигает всего с помощью насилия, которая на него опирается, которая презирает свободу других, свободу окружающих, которая исповедует культ силы и прочее и прочее. Такие есть авторитарные личности, авторитарные отцы семейств: они известны, в психологии распространено их описание. Так вот, эти авторитарные личности пытаются тянуться к другой авторитарной личности. Если это было во время Гитлера — к Гитлеру, если во времена Сталина — к Сталину, если во времена Путина — к Путину.

Причем это происходит не только в России. В той же Германии, например, путинисты — в основном люди ультраправых взглядов, склонные к авторитарному мироощущению, такие авторитарные личности по психологическому складу.

— Кстати, а членов партии «Альтернатива для Германии» можно назвать путинистами?

— Ну, скажем так, среди них — руководства «Альтернативы для Германии», их депутатов — очень много открытых путинистов, которые не брезгуют ездить в Крым, например, путинский. Немцы говорят, что там не все такие. Охотно верю, что не все, но лицо «АДГ», наиболее известные политики, — они как раз не скрывают своих путинских пристрастий. И, кстати, по опросам, среди электората «АДГ» наиболее высок уровень поддержки Путина и политики Кремля среди электората других партий.

«Он убрал только тех олигархов, кто пытался претендовать на власть, лез в политику, — Гусинского, Березовского, Ходорковского»

— Путин — это феномен или же закономерность, проявившаяся еще в советские времена? Люди, приводившие к власти Хрущева, Брежнева, смертельно больного Черненко, надеялись управлять ими, быть «серыми кардиналами», но не всегда это у них получалось. Ельцина тоже «приватизировали» в середине 90-х. С Путиным было так же или у прихода его к власти другая подоплека? Как крошка Цахес смог стать господином Циннобером?

— Его, безусловно, привели к власти ельцинская семья и олигархат, по крайней мере часть олигархата. Привели к власти для чего? Для того чтобы он, как цербер, охранял их собственность, их капиталы, «распиленные» и приватизированные в 90-е годы государственные ресурсы. Путин именно в этом качестве был им нужен. Поэтому они и выбрали человека из спецслужб. Они привыкли — люди типа Березовского, Абрамовича, — в свою службу охраны (а в любой олигархической структуре есть служба охраны) ставить бывших кэгэбэшников. Вот они и воспринимали Путина, и вообще российскую власть, как некую службу охраны их собственности, их капиталов.

Но, как часто бывает: тот, кто охраняет, тот и имеет. «Крыша» часто становится подлинным хозяином. И постепенно Путин произвел определенные перераспределения этой собственности в пользу себя и своего близкого окружения. То есть старому олигархату пришлось немного потесниться для того, чтобы пустить новый, путинский олигархат — это всякие Тимченко, Ротенберги, Миллеры, Сечины, Чемезовы и проч.

Впрочем, Путин повел себя не совсем радикально. В истории Российской империи была такая императрица — Анна Иоановна. Ее в свое время олигархи, наиболее высокопоставленные дворянские роды привели к власти, но заставили подписать кондиции — некий договор, который ограничивал ее самовластие. Она эти кондиции, когда пришла к власти, тут же разорвала, а тех, кто ей их навязал, в основном уничтожила.

Так вот, Путин, скажем так, не полностью разорвал свои «кондиции» с олигархами. Основному костяку ельцинской «семьи», тем людям, которые привели его к власти, он сберег безопасность, капиталы, сохранил свои обязательства по отношению к ним. Те же Дьяченко, Абрамович, Волошин, Чубайс, Юмашев чувствуют себя в путинской России вполне комфортно. Он убрал только тех из олигархата, кто пытался претендовать на власть, лез в политику. Речь идет прежде всего о Гусинском, Березовском и Ходорковском. Остальных он в основном оставил.

Другое дело, что произошло определенное перераспределение собственности и власти, в сторону спецслужб, силовиков, в сторону нового путинского олигархата.

«Путин играет роль пахана, вора в законе, который разводит, судит и распределяет ресурсы»

— В информпространстве бытует несколько версий того, что же на самом деле происходит в российском руководстве. По одной из них, Путин — фактически диктатор, самодержец, а несколько группировок борются между собой за его благосклонность. По другой — он всего лишь марионетка, а те же группировки воюют за влияние, возможность управлять им. По третьей — есть пахан Путин и его ОПГ «Озеро», а все остальные просто платят дань за его «крышу», за возможность воровать или заниматься бизнесом… Если сразу отбросить версии о Путине как о столпе русской демократии и либерализма, к какой (и почему) склоняетесь вы?

— Путин, по моему мнению, играет роль такого пахана, вора в законе, который разводит и судит, распределяет ресурсы, расставляет других, более мелких, воров в ряд и говорит: тебе то-то, тебе сё, тебе «Газпром», тебе «Роснефть», тебя выгоняем, ты плохой, крысятничаешь, у своих воруешь, ты сядешь в тюрьму или уйдешь из нашего воровского круга. И он очень важен в этом смысле, потому что вокруг него сброд людей, группировок, которые друг друга ненавидят, мелких воров, которые… как Промокашка из «Место встречи изменить нельзя». Которые знают, что ничего из себя не представляют, и готовы в любой момент друг на друга броситься и перегрызть друг другу глотки. Но существует вор в законе — Путин. Он как бы над этой воровской схваткой стоит и контролирует ситуацию, разбирает их конфликты и выносит свои вердикты.

Если его убрать из этой системы, начнется война всех против всех. Поэтому они все очень заинтересованы в том, чтобы он существовал. Они боятся: если не будет Путина, конкуренты набросятся и сожрут. Это относится и к старому ельцинскому олигархату, то есть к таким людям, как Абрамович, Аликперов, Авен и так далее. И касается нового путинского олигархата — Сечина, Миллера, Чемезова и прочих. Также это относится к политическим фигурам. Все они заинтересованы в Путине как воровском верховном арбитре.

И конечно же, Путин — авторитарный правитель тоже. Более того, я считаю, что он наиболее авторитарный из российских правителей со времен Сталина. Вот вы называли Брежнева, Андропова, Горбачева… Все-таки при них существовала определенная «олигархия», олигархия политбюро. Все вопросы решались на политбюро. Такие, например, как ввод войск в Афганистан.

Другое дело — захват и аннексия Крыма. Как признавал сам Путин и как подчеркивает российская пропаганда, он принимал решение по этому вопросу единолично. Ему не нужна была поддержка никакого политбюро. То есть он более авторитарный правитель, чем тот же Брежнев. Нынешняя власть — это не олигархия политбюро, это автократия так называемого президента. Или, как его величает Сурков, верховного правителя. Или, как его другие пропагандисты называют, национального лидера, что напоминает, кстати, фашистскую систему.

«Может, двойники и используются в определенных „технических“ целях, но не на официальных мероприятиях»

— Еще одна традиция России со времен Московского царства — «Царь ненастоящий». Так говорили о многих правителях, включая Петра Первого (не говоря уже о лже-Дмитриях и лже-Петрах). Сейчас много говорят о двойниках Путина: сравнивая фото- и видеоматериалы с ним, указывают на разницу в строении черепа, ушей, носа, росте… Есть предположение, что настоящего Путина давно уже нет. Как вы относитесь к этой теории? Возможно ли это в настоящее время?

— Ой, чепуха это, абсолютнейшая, полная чушь, что Путин ненастоящий. Он, конечно, постоянно колет ботокс, я думаю, ему делают какие-то мини-пластические операции. Он же у нас «не стареет душой (и физиономией) ветеран». Морда у него все расширяется и расширяется за счет ботокса. Но никакой подмены нет. Может, двойники и используются в определенных «технических» целях, но не на официальных мероприятиях. Такого не было никогда. Это легенда, миф, чистая конспирология.

— То есть Путин живее всех живых, а если двойники и есть, то исключительно для безопасности?

— Да, он живее всех живых. Морда накачана ботоксом. Видимо, за счет того, что ему вводят разное количество ботокса, он и выглядит по-разному. Но все равно тенденция определенная: лицо все раздувается и раздувается. Видно по фотографиям.

«Есть ощущение, что психоз в России уже спал»

— Кроме того, что вы исследователь путинизма, вы еще и социолог. Может ли общество быть заражено одним психически больным человеком? Это я к тому, что специалисты, анализировавшие поведение российского президента, заметили у него признаки аутистической психопатии (в частности, неспособность к сочувствию) и синдрома Клювера-Бюси (пониженная эмоциональность, отсутствие чувства стыда, страха, из-за чего больной в поисках новых ощущений то и дело предпринимает рискованные шаги, повышенный цинизм, желание распробовать на вкус — языком, губами, показать себя гиперсексуальным мачо). В результате один целует мальчиков в животы, другие хватают блины ртами с лопаты. Один рулит истребителем, другие ездят на Донбасс пострелять по боингам. Один спит с гимнасткой-чемпионкой, другие «занимаются беспорядочным сексом от безнадеги» (как сообщают СМИ о ВИЧ-эпидемии в Бурятии). Что случилось с Россией?

— Знаете, конечно, это, наверное, сильно преувеличено, что общество заражено одним психически больным человеком. Вообще, Владимир Войнович еще сказал: если человек правит больше определенного срока, у него неизбежно едет крыша, развиваются мания величия и мания преследования, будто это величие у него кто-то пытается отобрать. Безусловно, у всех диктаторов проявляется девиантное поведение. Возьмем, к примеру, Сталина, который тоже явно был психом.

Путин в последние годы очень часто и явно производит впечатление неадекватного. Он иногда такое несет… Вроде того, что западные спецслужбы охотятся за биоматериалами россиян. Такую чушь иногда говорит, что совершенно очевидно: там уже с головой тяжело. Это, конечно, под влиянием стольких лет власти. То есть представляете, вы сидите на троне, вокруг холуи, которые вам заглядывают в рот и пытаются изобразить восторг после каждого слова, — конечно, у человека «едет крыша».

А у народонаселения совершенно другая причина для неадекватности — массированная пропаганда, разжигающая низменные страсти, ксенофобию, агрессивность, имперские комплексы. Безусловно, российская пропаганда сознательно в 2014 году нагнетала в стране массовый психоз. И небезуспешно. Когда началась аннексия Крыма и агрессия против Украины, российская пропаганда явно — совершенно варварскими, геббельсковскими методами, с помощью жутких фейков и страшных историй по телевизору — разжигала в стране массовый психоз.

К счастью, сейчас есть ощущение, что психоз уже спал. Об этом говорят и социсследования, и мой личный опыт общения с россиянами. Людей, находящихся в состоянии патриотического восторга и паранойи, становится все меньше. Здоровье возвращается. Это, видимо, связано с тем, что человека очень сложно долго держать в состоянии истерии. После любой истерии, как знают психологии, приходит отрезвление и опустошение, некое разочарование. Так что данный процесс сейчас идет, и мы его замечаем. Надеемся, что российское общество будет постепенно выздоравливать.

— Можно вспомнить много цитат Путина, циничных и оскорбительных для нормального человека. «Она утонула» (о том, что случилось с подлодкой «Курск»). «Десятидолларовые шлюхи» (о женах погибших моряков). «Зачем вам машина, если дорог нет. Ходите пешком» (о том, зачем платить транспортный налог, если разрушили последнюю дорогу к селу). «Мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут» (о результате ядерной войны). Но озвучиваемые в России результаты опросов показывают огромную поддержку населением Путина. И даже дети погибших моряков Курска и «десятидолларовых шлюх» приходят на могилы отцов в футболках с его портретом. Почему народ, который напрямую унижают, покорно утирается и согласен сделать Путина царем и канонизировать его при жизни? Это социологическая проблема или скорее психологическая? Или же, действительно, генетическая, если верить «лишнехромосомному» Мединскому? Можно сделать поправку на «накручивание» рейтинга Путина, но ведь не все проценты ему «накрутили»?

— Знаете, Путинское хамство направлено в основном вовне, он хамит Западу. Он хитро себя ведет и грамотно — с точки зрения пропаганды — льстит народу, постоянно подчеркивая, что мы такая великая страна, у нас такие великие традиции, великая культура и так далее. Как все фашистские или близкие к фашистским диктаторы.

Что касается его поддержки, то последние полгода — с лета, с пенсионной реформы — она падает. И это видно даже по официальной социологии, которая преувеличивает его рейтинги. Даже по ней ему сейчас доверяет лишь треть населения. Это рекордно низкий уровень. И, полагаю, рейтинг его будет падать и дальше. Если не произойдет что-то экстраординарное. Он вообще уже народу поднадоел. Общее свойство диктаторов: им нужно каждый раз готовить что-то «остренькое» для народа. В противном случае они начинают приедаться и народ перестает воспринимать их с придыханием. Как в известной цитате про Сталина. (По словам Льва Троцкого, Ленин сказал о Сталине: «Этот повар будет готовить только острые блюда». — Авт.)

Вот и с Путиным такое происходит. Потому что даже его сказки про ракеты, эти все мультики, которые он показывает про вундерваффе — даже они как-то не очень воспринимаются, судя по той же социологии. (Вундерваффе — «чудо-оружие». Во времена Второй мировой термин использовался в нацистской пропаганде для поднятия боевого духа немцев: пропагандисты обещали вот-вот выиграть войну с помощью «чудо-оружия» и «оружия возмездия»: ракет ФАУ, огромных пушек, новой бронетехники, самолетов и проч. Большинство из образцов вундерваффе, как атомная бомба, ядерный реактор, так и остались не разработанными до конца. — Авт.) То есть что-то такое провисает в его пиар-кампании — и рейтинг падает.

Вторую часть интервью с Игорем Эйдманом читайте в ближайшие дни.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что, по словам Игоря Эйдмана, если у российского президента и появится преемник, то это будет формальная фигура, а сам Путин будет управлять марионеткой из-за кулис.







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