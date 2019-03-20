Мэй просит Евросоюз отсрочить Brexit до 30 июня

Мир

В среду, 20 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что направила председателю Европейского совета Дональду Туску официальное письмо с просьбой отсрочить Brexit до 30 июня. Вопрос, как она надеется, будет решен уже 21−22 марта во время очередного саммита ЕС в Брюсселе. Мэй тоже примет в нем участие.

Премьер сообщила о письме на заседании Палаты общин британского парламента. При этом она дважды подчеркнула, что вынесет на голосование договор по выходу Британии из состава ЕС, согласованный с Брюсселем, в третий раз. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Палата общин дважды подавляющим большинством голосов отвергала этот документ.

Мэй планировала еще раз вынести его на голосование до саммита ЕС. Ее стратегия заключалась в том, чтобы убедить руководство Евросоюза в скором утверждении договора парламентом. Тогда короткая отсрочка Brexit выглядела бы логично. Напомним, выход Британии из состава ЕС должен состояться 29 марта.

Однако план премьер-министра был отправлен в мусорную корзину одним человеком. Им стал спикер Палаты общин Джон Беркоу. В понедельник, 18 марта, он заявил, что не станет выносить договор с ЕС на голосование, так как это противоречит парламентской традиции, начало которой положено еще в 1604 году. Заключается она в том, что членов парламента нельзя повторно заставлять голосовать по уже отклоненному законопроекту в течение одной сессии. Беркоу потребовал, чтобы правительство внесло серьезные изменения в документ. Косметические правки не устраивают, подчеркнул спикер.

Своим решением Беркоу перечеркнул все усилия Мэй. Серьезные изменения в текст договора она внести не может без согласования с Брюсселем. А руководство ЕС категорически отказывается что-либо менять в этом документе.

Выступая в парламенте, Мэй пообещала уйти в отставку, если Brexit не состоится до 30 июня. Она напомнила, что британцы три года назад на референдуме проголосовали за «развод» с ЕС. И это будет несправедливо по отношению к нации затягивать этот процесс.

Заседание Палаты общин вновь показало, что у Мэй нет единой поддержки даже среди консерваторов, ее соратников по партии. Депутат Питер Боун подверг резкой критике премьер-министра за ее просьбу об отсрочке Brexit. Он напомнил, что Мэй несколько раз клялась британцам, что выход страны из состава ЕС состоится 29 марта и ни днем позже. «Вы предали британский народ!» — заявил Боун.

В Брюсселе к письму Мэй тоже отнеслись критически. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что возможны лишь два варианта отсрочки — техническая до 23 мая, что позволит британцам не принимать участия в выборах депутатов Европарламента, намеченных на конец мая, или длительная. Срок длительной отсрочки составляет, по словам Юнкера от девяти месяцев до двух лет. А перенос Brexit на 30 июня «грозит серьезными юридическими и политическими рисками».

Днем ранее глава делегации ЕС на переговорах о Brexit Мишель Барнье заявил, что главы государств и правительств стран Евросоюза не позволят Лондону существенно перенести дату выхода из ЕС без серьезных оснований. Любая отсрочка продлевает неуверенность граждан и предприятий и повышает их экономические затраты, а также политические издержки Европейского Союза, подчеркнул Барнье.

Учитывая все это, вполне вероятно, что Мэй вернется из Брюсселя без конкретного решения. И тогда парламент получит основания взять вопрос о решении проблемы Brexit исключительно в свои руки. Правительство Мэй лишат права вести переговоры с ЕС. Поскольку Палата общин уже отвергла вариант нерегулируемого развода, Лондон будет вынужден согласиться на длительную отсрочку.

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