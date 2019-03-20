Политика

Петр Порошенко увеличивает отрыв от Тимошенко и выходит во второй тур

Петр Порошенко увеличивает отрыв от Тимошенко и выходит во второй тур. Об этом свидетельствуют данные общенационального соцопроса, проведенного с 9 по 14 марта 2019 года Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс» совместно с Институтом стратегических исследований и прогнозов «Янус».

Наибольшую поддержку населения среди тех, кто точно примет участие в голосовании, получил бы Владимир Зеленский — 20,36%. Второе место занимает Петр Порошенко — 14,41%. За Юлию Тимошенко готовы отдать свой голос 10,08% респондентов. За Юрия Бойко готовы проголосовать 6,85%, за Анатолия Гриценко и Олега Ляшко — 6,46% и 3,81% соответственно. В общей сложности 23,59% избирателей на данный момент еще не знают, за кого голосовать (среди тех, кто пойдет на выборы)

При этом наиболее вероятными победителями выборов большая часть респондентов считает Петра Порошенко (25,5%) или Владимира Зеленского (25,1%). Показатель веры в победу Юлии Тимошенко почти вдвое меньше — 12,5%. Остальные кандидаты получили очень низкие проценты по показателю «вероятный победитель выборов».

В опросе приняли участие 2000 респондентов от 18 лет во всех областях Украины, кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность не превышает 2,1%.

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