В России признали, что Крым — это Украина: появилось фото

Мир

В России до сих пор продают книги, где Крым обозначен как часть Украины. Фотосвидетельство опубликовал в своем Facebook украинский журналист Александр Михельсон, родственники которого живут в стране-агрессоре.

«Племяннику в Ростовской области купили новейшую книгу о России, местного издательства. А там Крым — наш», — прокомментировал он опубликованные фото, предположив, что авторы книги осведомлены о том, что полуостров вскоре вернется в состав Украины.

Facebook-пользователи не поддержали оптимизма автора фото.

«Денег на редакторов жаль просто. Используют старую версию текста», — объяснила конфуз издателей книги Алла Селецкая.

«Скоро издатель поедет к белым медведям», — прогнозирует Дмитрий Хулюк.

Напомним, посол Украины в США Валерий Чалый призвал корпорацию Google Inc. не отображать оккупированный Крым частью Российской Федерации. Это произошло после того, как в компании заявили, что для пользователей, находящихся на территории РФ, аннексированный Крым показывается как территория России, а на картах Google в других странах мира оккупированный полуостров обозначается адекватно (как территория Украины). После скандала Конгрессу США предложили одобрить законопроект относительно запрета американскому правительству признавать аннексию украинского Крыма Россией.

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