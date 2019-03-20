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Суперсделка в Голливуде: знаменитую студию 21st Century Fox продали за рекордные $71 млрд
Во вторник, 19 марта, компания Walt Disney завершила грандиозную сделку. Она приобрела за рекордные 71,3 миллиарда долларов одного из своих конкурентов — студию 21st Century Fox.
Об этом фантастическом плане было объявлено ранее. И вот теперь сделка считается закрытой. Walt Disney стала владельцем не только кино- и телестудий 21st Century Fox. Она получила все права на франшизы «Люди Икс», «Аватар», «Симпсоны», «Ледниковый период», а также на популярные кабельные телеканалы National Geographic и FX. Но особенно боссов Walt Disney радует то, что теперь частью их «королевства» стал и стриминговый сервис Hulu, который является серьезным конкурентом Netflix.
Руперт Мердок и его дети, владевшие 21st Century Fox, получат 12 миллиардов долларов деньгами. Остальная сумма будет выплачена им акциями Walt Disney. Мердок отказался продать только новостной канал Fox News с его региональными подразделениями и спортивный телеканал FS1. Его компания получила новое название — Fox Corporation.
«Все, чего касаются лучи солнца, — наше королевство!» — так учил маленького Симбу отец в знаменитом мультфильме «Король Лев» студии Walt Disney. Теперь так смогут сказать акционеры этой голливудской компании, которая стала крупнейшей в мире шоу-бизнеса.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что яркий трейлер нового «Короля Льва» бьет рекорды по просмотрам в сети.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!