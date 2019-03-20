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Спорт

Луческу усомнился в заслугах Лобановского: румына поставили на место

16:59 20 марта 2019   269
Валерий Лобановский Мирча Луческу
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бывший наставник донецкого «Шахтера», а ныне безработный Мирча Луческу оказался в центре скандала. После того, как авторитетное издание France Football включило знаменитого украинского специалиста Валерия Лобановского в десятку лучших клубных тренеров в истории футбола (под шестым номером), 73-летний румын, занявший в рейтинге французского издания 41-ю позицию, усомнился в правильности такого выбора.

«В этом списке есть несколько тренеров из Восточной Европы. Я очень удивлен позицией Лобановского, ведь у него совершенно не было никаких результатов за пределами Украины. Если вы посмотрите на другие сайты, в частности, на УЕФА, то я там занимаю второе место по количеству трофеев», — заявил Мирча Луческу в интервью изданию Telekomsport.ro.


Одно из ведущих спортивных изданий Румынии, Gazeta Sporturilor, тут же вышло с ответной публикацией, в которой признало, что в ОАЭ и Кувейте Лобановский действительно не снискал лавров. Однако при этом напомнило Луческу, что Лобановский выиграл два Кубка кубков и один Суперкубок Европы, привел сборную СССР к «серебру» Евро-1988 и воспитал трех обладателей «Золотого мяча» — Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко.

«5 причин, по которым тренер, которого критиковал Луческу, заслуживает места в топ-10», — так озаглавила свою статью Gazeta Sporturilor.

Справедливости ради отмечу, что Мирча Луческу выиграл со своими командами (румынскими «Динамо» и «Рапидом», «Галатасараем», «Бешикташем», «Шахтером» и «Зенитом») 32 трофея, а Валерий Лобановский с «Динамо» — 28. Но на международной арене перевес у нашего тренера: три трофея против двух (в 2000-м Луческу завоевал с с «Галатасараем» Суперкубок Европы, а в 2009-м — с «Шахтером» Кубок УЕФА).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мирча Луческу уволен из сборной Турции.

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