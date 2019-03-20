В Херсонском высшем училище физкультуры учащихся накормили супом с тараканами (фото)

Происшествия

В сеть попали фото из столовой Высшего училища физической культуры Херсонского областного совета. После того, как снимок получил большой резонанс, местные власти приняли решение о проведении служебной проверки, для чего уже создана специальная комиссия.

Фото из соцсети

Диетическая сестра училище на время проверки от выполнения своих обязанностей отстранена, сообщил директор учебного заведения Валентин Сух.

При этом он признал факт нарушения и пригласил «на экскурсию» в свое заведение представителей общественности, а также депутатов всех уровней.

«Обращаю внимание, что Херсонское высшее училище физической культуры Херсонского областного совета остается бюджетным учреждением, деятельность которого является публичной и открытой для ознакомления. Учитывая вышеизложенное, с целью объективного и беспристрастного расследования указанного инцидента, приглашаю представителей общественности, а также депутатов всех уровней для ознакомления с деятельностью училища», — заявил он в комментарии местным СМИ.

Напомним, в России детей кормили «мясом» со щупальцами, а в Киеве с массовым отравлением слегли курсанты военного вуза.

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