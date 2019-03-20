Украина

Снег и морозы вернутся: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

В Украине всё теплее и теплее, но очередное похолодание не за горами, прогнозирует синоптик Наталия Диденко. С середины следующей недели температура опять начнет снижаться.

Народный синоптик Леонид Горбань в комментарии «ФАКТАМ» высказал предположение, что эта весна еще «не окончательная»: к концу недели снова могут быть ночные морозы и снегопады. Ближе к концу марта потеплеет, но пойдут дожди. В середине первой апрельской десятидневки еще возможны заморозки, а к ее завершению уже можно рассчитывать на устойчивое потепление.

Переменную облачность без осадков в четверг, 21 марта, в первый день астрономической весны, обещает Украине Гидрометцентр. Кстати, в Южном полушарии в этот день наступает осень. А мы понемногу настраиваемся на лето, но его придется подождать. Днем в четверг будет 8−10 градусов тепла, лишь в Закарпатье и в южных регионах — на пару градусов теплее, а в северных областях — на те же пару градусов прохладней. Прогнозируется несильный (5−10 м/с) северо-западный ветер. Ночные температуры будут держаться около нуля (в Крыму и южных областях — 2−4 градуса тепла). В Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях ночью возможен мокрый снег с дождем, в Запорожской — дождь.

* Погода в Украине 21 марта

В пятницу, 22 марта, в западных и северных областях на 1−3 градуса потеплеет, а на востоке на пару градусов похолодает. На Правобережье и в Крыму — переменная облачность без существенных осадков. Левобережье же затянет тучами, которые принесут небольшие дожди. Ночью столбик термометра будет держаться на уровне 2−5 градусов тепла (1−3 — на востоке).

* Погода в Украине 22 марта

В субботу, 23 марта, по всей стране будет переменная облачность. Температурный режим и ветер практически не изменятся, лишь днем в западных областях воздух еще немного прогреется — до 13−16 градусов. Днем осадки не прогнозируются, но ночью на Левобережье возможны снег и мокрый снег.

* Погода в Украине 23 марта

К воскресенью, 24 марта, температуры на Левобережье поднимутся до «правобережных». Но небо там опять затянет тучами, днем и ночью здесь прогнозируются дожди.

* Погода в Украине 24 марта

25 марта, в понедельник, температура снова останется прежней, дожди прекратятся, но полностью тучи не уйдут — по всей стране снова будет переменная облачность. Лишь ночью в Луганской области возможны легкие заморозки до -1 градуса.

* Погода в Украине 25 марта

С понедельника по пятницу резких перемен погоды не ожидается. В Украине установится зона высокого давления, из-за чего осадки маловероятны. Дневная температура будет колебаться в пределах 7−14 градусов (до 16 градусов — в особо солнечные дни), по ночам возможен небольшой «минус», рассказала «ФАКТАМ» замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталия Голеня.

Православные христиане 25 марта чтут память преподобного Феофана Сигрианского, исповедника (примерные годы жизни — 760−818). В молодости он сделал успешную карьеру при дворе византийского императора, однако решил уйти в монахи и строить монастыри. Во времена иконоборчества не захотел отречься от иконопочитания. По приказу императора Льва V Армянина христиане-иконоборцы сожгли его монастырь, а Феофана сначала бросили в тюрьму, а затем отправили в ссылку. Где он вскорости и умер. В народе считают, что к этому дню земля достаточно прогревается, чтобы сеять редис. Согласно приметам, туман 25 марта — к хорошему урожаю конопли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заморозки в апреле будут краткосрочными. Более того, в этом месяце ожидается температура на два градуса выше средних многолетних значений по всей территории Украины.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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