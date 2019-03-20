Новый президент будет поддерживать молодежь, которая обеспечит Украине успешное будущее, — Тимошенко

Политика

Задача нового президента — создать все условия для реализации молодежи, нашего креативного класса на родной земле. Иначе Украина может остаться государством без будущего. Такое заявление кандидат на пост президента Юлия Тимошенко сделала во время многолюдного митинга в Харькове.

Как отметила Юлия Тимошенко, сегодня самая большая ценность в мире — это интеллект людей.

«Именно поэтому Украине крайне важно стать конкурентом в мире по талантам и создать дома условия, которые не будут заставлять нашу молодежь, наш креативный класс ехать искать счастья в другие государства. Ведь мы можем остаться суверенной страной без своего народа», — сказала политик.

Новый курс Украины, который инициировала Юлия Тимошенко, разработан совместно с лучшими интеллектуалами и предусматривает создание всех условий для достойной жизни и работы, чтобы «каждый мог реализовать себя».





В случае победы на выборах, Тимошенко пообещала реализовать молодежную политику, которая будет предусматривать бесплатное высшее образование.

«Умные государства сняли оплату за высшее образование. Университеты для своих студентов становятся магнитом, они собирают таланты со всего мира. Бесплатное высшее образование — это тренд развития человечества, который закладывает будущее на сотни лет», — заявила кандидат на пост президента.

Следующий шаг, по словам политика, — достойная стипендия. Тимошенко считает: если студент демонстрирует высокий уровень знаний, успеваемость, то государство должно поддерживать его.

По словам Тимошенко, важным шагом новой власти станет обеспечение молодых людей правом и возможностью начать собственное дело. Для этого будет введена система микрокредитования. Так, каждый банк под готовый бизнес-проект даст финансовые ресурсы без залога и под 3% годовых. Таким образом, объясняет Юлия Тимошенко, люди получат возможность не только себе работу дать, но и создать команду, у членов которой также будет работа.

По словам кандидата на пост президента, новая молодежная политика будет предусматривать действительно доступное жилье без первого взноса под 3−4% годовых и со сроком возврата кредита от 10 и более лет: «Это позволит молодым людям спокойно выплатить квартиру, не разрушая свои семейные бюджеты».

Не менее важным шагом, по словам политика, станет модернизация университетов, создание стартапов, кластеров, полное переоснащение науки, поддержка всех предприятий, которые разрабатывают инновационные продукты.

Не обошла вниманием Юлия Тимошенко и ситуацию с рождаемостью детей, которая сейчас ниже смертности почти вдвое. Поэтому новая власть планирует вернуть единовременное пособие при рождении ребенка, которое было при премьере Тимошенко: на первого ребенка — 50 тыс. грн, на второго — 100 тыс. грн, а на третьего и более — 150 тыс. грн.

Юлия Тимошенко считает, что молодые талантливые люди в Украине не должны работать «как сырье» — государство должно способствовать их развитию: «Они берут заказы у крупных корпораций, делают технические продукты за копейки, потом отдают их, и кто-то другой на этом зарабатывает. Я хочу положить этому конец».

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