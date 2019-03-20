В Италии водитель школьного автобуса поджег его вместе с детьми

Мир

В среду, 20 марта, в Италии водитель школьного автобуса угнал его вместе с детьми. Как сообщает агентство Reuters, это был 47-летний уроженец Сенегала Уссейноу Сай. Он поджег автобус. К счастью, никто не погиб, 14 детей отравились угарным газом, но их жизнь вне опасности.

В автобусе ехали ученики двух классов — всего 51 ребенок. Их сопровождали двое учителей. Они направлялись из школы в городе Вайлати-ди-Крема в спортзал, но внезапно автобус повернул не туда и направился по шоссе в сторону миланского международного аэропорта.

Когда один из учителей спросил водителя, куда он едет, тот начал угрожать ножом. Тогда один из школьников позвонил родителям, а те обратились в полицию. Патрульные машины пыталась перехватить автобус, однако Сай шел на таран. После очередного столкновения автобус загорелся.

До сих пор не ясно, произошло это из-за аварии, или водитель умышленно совершил поджог. Как говорят дети, Сай угрожал это сделать. У него были канистры с бензином в салоне. Перед тем, как вспыхнул огонь, водитель крикнул: «Не выживет никто!»

К счастью, детям удалось разбить стекла в задней части салона. Подоспевшие полицейские помогли всем выбраться наружу. BBC сообщает, что нескольких школьников водитель связал.

Полиция пока не определилась, как классифицировать инцидент. Министр внутренних дел Маттео Сальвини выразил недовольство тем, что мужчине доверили управлять школьным автобусом, несмотря на то, что в прошлом у него были задержания за вождение в нетрезвом виде. Сальвини, который представляет в правительстве правую партию, проводящую жесткую политику по отношению к нелегальным мигрантам. Глава МВД запретил принимать суда со спасенными в Средиземном море нелегалами, даже если среди них есть женщины и дети.

Школьники рассказывают, что водитель несколько раз назвал Сальвини и виц-премьера Италии Луиджи Ди Майо убийцами. Полицейские подтверждают, что Сай выкрикивал требования прекратить гибель людей в Средиземном море. Сальвини склонен рассматривать инцидент как выходку психически ненормального человека или пьяницы. Прокуратура Милана не исключает, что это был теракт.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о стрельбе в Утрехте (Нидерланды). Там турок открыл огонь по пассажирам трамвая. Он застрелил трех человек и ранил еще пятерых. Стрелка арестовали. Сначала в Утрехте была объявлена антитеррористическая операция. Затем власти заявили, что убийство носило криминальный характер — якобы это была семейная ссора. В итоге инцидент все же признали терактом, поскольку версия о разборке между родственниками не подтвердилась.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter