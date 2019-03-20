Двое россиян убиты полицией после ограбления пункта обмена валют на Бали

Мир

Во вторник, 19 марта, в Индонезии в ходе перестрелки с полицией были убиты двое российских граждан. Как утверждают власти курорта Танджунг-Беноа, расположенного на острове Бали, эти люди входили в банду, совершившую налет на пункт обмена валют. Грабителей было семеро. Они связали работников обменки и похитили около 900 миллионов индонезийских рупий (примерно 63 тысячи долларов).

Местные СМИ сообщают, что перестрелка с полицией произошла спустя два часа после налета. Один из подозреваемых скончался на месте. Второй умер от полученных ранений уже после того, как его доставили в больницу. Еще одного налетчика удалось арестовать.

А вот четверо членов банды скрылись на автомобиле. Полиция предупреждает, что эти люди очень опасны. Все они вооружены автоматическими винтовками SS1.

Газета Bali Post пишет, что налетчикам от 32 до 60 лет. Среди них была одна женщина. Издание Tribun Bali сообщает, что двое подозреваемых жили в школе серфинга в деревне Кедонганан, расположенной примерно в 10 километрах от обменного пункта, на который было совершено нападение. Грабители провели в школе около двух месяцев и не вызвали никаких подозрений. Tribun Bali предполагает, что банда может быть причастна к ограблению обменника, которое произошло в конце 2018 года в городе Кута.

Пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин подтвердил российским СМИ, что полиция уведомила дипмиссию о случившемся. Однако пока он не может с уверенностью сказать, действительно погибли российские граждане, или это были граждане другой страны. Из Джакарты на Бали отправился заведующий консульским отделом посольства. Паспортов убитых ему еще не показали. Полиция утверждает, что арестованный также является россиянином.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что во Франции инкассатор угнал бронированный автомобиль с деньгами. Он похитил 3,4 миллиона евро.

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