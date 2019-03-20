Происшествия

В Николаеве разбилась маршрутка, водителю которой стало плохо: есть пострадавшие (фото)

В Николаеве произошло ДТП с маршрутным автобусом № 16. Водитель потерял сознание за рулем и автобус врезался в дерево, сообщает местный ресурс Novosti-N.

По предварительной информации, автобус ехал по проспекту со стороны улицы 8-го Марта в направлении улицы Пушкинской. Возле супермаркета «Эльдорадо» микроавтобус резко изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево по левой стороне обочины.

Фото с места ДТП

В результате ДТП пострадали четверо пассажиров маршрутки — двое мужчин и две девушки. У одного из пострадавших диагностировали перелом ноги.

Полиция установила личность водителя — им оказался гражданин Турции.

Напомним, на днях в Запорожье попал в ДТП автобус с военными, а в начале марта ДТП с пострадавшими спровоцировал экс-мэр Полтавы.

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