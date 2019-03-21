Потеряли дар речи: фильм об украинских политзаключенных в РФ поразил евродепутатов

Мир

Во вторник, 19 марта, в Европарламенте показали документальный фильм «Заложники Путина: украинские политзаключенные Кремля», выпущенный в 2019 году. Его режиссеры — поляки Петр Малиновски и Божидар Пайонк, продюсер — Аля Шандра, главный редактор украинского издания Euromaidan Press, пишет DW.

Авторы ленты рассказывают истории нескольких украинцев, находящихся за решеткой в России, как считают в Украине, по политическим мотивам. Евгения Панова, ветерана силовой операции из Энергодара, ездившего в Крым волонтером, где его задержали и осудили за подготовку диверсии. Студента Павла Гриба, отправившегося в Беларусь на встречу с девушкой, но задержанного сотрудниками ФСБ России. Крымского татарина Мустафу Дегерменджи, два года находившегося в заключении за участие в митинге в конце февраля 2014 года в Симферополе (сразу после того, как ему изменили меру пресечения на домашний арест, был задержан его отец Бакир).

Евродепутат из фракции «Европейские консерваторы и реформисты», бельгиец Марк Демесмакер, организовавший показ, пообещал перед его началом, что лента никого не оставит равнодушным. И действительно, истории, рассказанные родственниками и адвокатами героев фильма, не один раз заставляли замирать зрителей, а под конец долго аплодировать.

«Этот фильм заставляет меня терять дар речи», — призналась евродепутат от фракции «зеленых», немка Ребекка Хармс (Rebecca Harms). По ее выражению, в мире должны больше знать о страданиях политзаключенных из Украины в российских тюрьмах. «Еще меня поразили страдания матерей, отцов, сестер, братьев, друзей каждого из этих политзаключенных. Путин принес столько страданий, захватив этих заложников», — указала Хармс. Она, а также Яромир Штетина из Европейской народной партии, также участвовали в организации показа фильма.

Похожие эмоции были и у Демесмакера. «У меня перехватывает дыхание, когда я вижу личные истории этих людей, страдания их и их родственников», — признался бельгийский евродепутат в беседе с DW, не зная, что практически те же слова сказала и его коллега из Германии.

На показ фильма в Брюссель приехали отец одного из его героев. Игорь Гриб сообщил, что у его сына Павла, которого в России обвиняют в склонении к терроризму, синдром портальной гипертензии — неизлечимая болезнь кровеносной системы. Единственная надежда Гриба — на то, что, как он выразился, после этого Кремль под международным давлением согласится на обмен украинских политзаключенных на осужденных в Украине граждан РФ.

Более оптимистично настроен также прибывший в Брюссель Виктор Сорока, отец офицера СБУ Василия Сороки — одного из 24 украинских военных, захваченных Россией в ходе пограничного конфликта в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года. В РФ им предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, а Украина называет арестованных военнопленными. «Надежда всегда есть, их все равно освободят», — уверен Виктор Сорока.

Во время обсуждения фильма координатор украинской Медийной инициативы за права человека Мария Томак подчеркнула, что хотя в фильме говорится о 70 политзаключенных, после его выхода задержали еще трех крымских татар. Между тем не только Киев считает таких людей преследуемыми по политическим мотивам.

В июне прошлого года Европарламент принял соответствующую резолюцию, в которой перечислены находящиеся за решеткой граждане Украины, которые евродепутаты называют политзаключенными. В этот список из 73 лиц не входят ни 24 моряка, захваченные во время пограничного конфликта в районе Керченского пролива, ни 118 человек, которых удерживают на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, добавила Томак.

Евродепут Демесмакер, по собственному признанию, иногда чувствует себя бессильным, при этом полагая, что санкции являются именно тем языком, который понимает президент Путин. Потому Демесмакер надеется, что и после майских выборов в Европарламент удастся сохранить нынешние санкции, а может быть, даже усилить их. Кроме того, бельгиец поддержал высказанную Алей Шандрой идею создания международной структуры, которая бы занималась вопросами украинских политзаключенных.

Со своей стороны, Ребекка Хармс уверена, что эффективным шагом было бы принятие на уровне ЕС аналога американского «закон Магнитского». «От санкций не следует отказываться, они никогда не действуют быстро», — заключила Хармс.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», незаконно осужденный в России к 20 годам тюрьмы украинский режиссер Олег Сенцов стал лауреатом премии Европарламента имени Сахарова, которую вручают за вклад в защиту прав человека.

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