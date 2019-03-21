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Мир

В ночном небе над Россией заметили «черную дыру» (видео)

2:45 21 марта 2019   19
Облако
Инф. «ФАКТОВ»

Жители поселка Хибины на Кольском полуострове (РФ) увидели в небе над арт-парком «Таинственный лес» странное явление, которое приняли за черную дыру. Об этом пишет местное издание.

Фотографии и видео, опубликованные в сети, обросли домыслами и предположениями. Некоторые настаивали на мистическом происхождении этого явления, другие же отмечали его сходство с тарелкой НЛО.

Но, как выяснилось позже, это было лентикулярное или линзовидное облако, подсвеченное лунным светом. Такие облака — довольно редкое природное явление. Они образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Характерной особенностью данного вида облаков является то, что они не двигаются, сколь бы ни был силен ветер.

Издание напоминает, что ранее фотограф из города Апатиты заснял «световой лес» — вариант гало — феномена, появляющегося при определенных условиях вокруг источника света. Свет солнца или луны взаимодействует с образовавшимися в слоях атмосферы ледяными кристаллами, которые отражают его. Чаще всего появляются подобные оптические эффекты в холодное время года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сентябре прошлого года жители города Салаберри-де-Валлифилде в Канаде увидели в небе среди дня странное явление — черный круг в небе. Очевидцы сразу же принялись снимать происходящее у них над головами на камеры, публикуя ролики в сети, поскольку ранее ничего подобного не видели. Жуткий круг правильной формы висел в небе несколько минут и взялся неизвестно откуда. Спустя время он также спонтанно исчез, оставив местных жителей в полном недоумении. Уфологи сразу же объяснили его появление сближением с Нибиру.

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