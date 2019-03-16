21 марта 2019

В моём далёком и бедном киевском детстве хороших фильмов было так мало, что едва ли не все из них мы знали наизусть. И, гоняя во дворе на улице Саксаганского старый кожаный мяч с протёртой шнуровкой, нередко напевали друг другу песенки из, наверное, тысячу раз виденной кинокомедии. Одной из таких любимых нами картин был фильм ''Весёлые ребята'' с Леонидом Утёсовым в главной роли.

Легко на сердце от песни весёлой,

Она скучать не даёт никогда.

И любят песню деревни и сёла,

И любят песню большие города…

Мне тогда ещё, конечно, неведомо было, что фамилия Утёсов вообще-то артисту не принадлежала. Вообще-то он от рождения был Лазарем Вайсбейном. Но поскольку артисту с такой фамилией путь на большую советскую сцену был категорически закрыт, то пришлось начинающему таланту по совету старших товарищей искать себе подходящий псевдоним. Все его мысли, как он сам потом вспоминал, почему-то крутились возле возвышенности. Отсюда и ''плясал'' в своих поисках: Скалов, Горский, Горин, Холмов… Как назло, артистов с такими фамилиями в Одессе, где тогда выступал Лазарь Вайсбейн, было уже хоть пруд пруди. Вот он и продолжал свои мучительные поиски фамилии, которая потом, как окажется, прославит его на всю огромную страну. И тут в его бедовой голове мелькнуло это славное слово ''утёс''. Утёсов!.. Так и родилась эта его новая фамилия.

Кстати, родился Утёсов как раз 21 марта 1895 года. Так что сегодня день памяти великого артиста. Ну, и как тут не вспомнить о том, что и самый известный фильм с его участием — ''Весёлые ребята'' - в эти же дни отмечает 85-летия своего появления на большом экране? Фильм, песни из которого вслед за Утёсовым пели миллионы простых людей:

Нам песня строить и жить помогает,

Она, как друг, и зовёт, и ведёт.

И тот, кто с песней по жизни шагает,

Тот никогда и нигде не пропадёт…

На праздновании 15-й годовщины выхода фильма на экраны в газетных рецензиях имя исполнителя главной роли по непонятным причинам даже не упоминалось, что его страшно обидело. К тому же, режиссёр Г. Александров был награждён орденом Красной Звезды, Любовь Орлова получила звание заслуженной артистки, а Утёсову зато вручили фотоаппарат. Зато!.. А он, между прочим, в годы войны за свои деньги купил для фронта два самолёта Ла-5Ф, которые в бой отправились с надписью на борту ''Весёлые ребята''.

Ну, вот такая история о нашем знаменитом земляке, память о котором до сих пор свято чтут и нынешние поколения одесситов. На Думской площади города каждый день ровно в 17:00 узнаваемый, с хрипотцой, голос Утёсова исполняет замечательную песню об Одессе — ''У Чёрного моря''.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня.