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Соперник сборной Украины в отборе к Евро-2020 не дрогнул на поле команды Германии (видео)
Оппонент сборной Украины в отборочной группе Евро-2020 команда Сербии, свободная в первом туре от официальных игр, провела в Вольфсбурге товарищеский матч против немцев.
Подопечные Младена Крстаича, который не мог рассчитывать в спарринге с четырехкратными чемпионами мира на целую группу травмированных (Матич, Прийович, Тадич, Коларов, Митрович, Костич и Фейс), вышли вперед уже на 12-й минуте, когда форвард «Айнтрахта» Лука Йович забил свой дебютный гол за сборную Сербии первым же касанием мяча.
В дальнейшем поддерживаемый полными трибунами бундестим создал немало голевых моментов, но смог отличиться лишь раз, когда на 69-й минуте к мячу смачно приложился полузащитник «Баварии» Леон Горецка. В итоге — 1:1.
Кстати, сербы заканчивали встречу в меньшинстве. Уже в компенсированное арбитром время прямую красную карточку за грубый фол против Лероя Сане получил дебютант сборной нападающий «Црвены Звезды» Милан Павков.
Сербия: Дмитрович, Миленкович, Богосовац (Митрович, 80), Рукавина, Спайич, Максимович (Йовичич, 88), Гачинович (Радонич, 62), Лазович (Живкович, 79), Милинкович-Савич (Лукич, 62), Ляйич, Йович (Павков, 71).
Напомню, что сербы стартуют в отборочной группе Евро-2020 25 марта поединком на лиссабонском стадионе «Да Луш» против Португалии (также в группе В выступят Украина, Литва и Люксембург).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Португалия — Украина.
Фото Getty Images
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