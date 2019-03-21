Спорт

Соперник сборной Украины в отборе к Евро-2020 не дрогнул на поле команды Германии (видео)



Оппонент сборной Украины в отборочной группе Евро-2020 команда Сербии, свободная в первом туре от официальных игр, провела в Вольфсбурге товарищеский матч против немцев.

Подопечные Младена Крстаича, который не мог рассчитывать в спарринге с четырехкратными чемпионами мира на целую группу травмированных (Матич, Прийович, Тадич, Коларов, Митрович, Костич и Фейс), вышли вперед уже на 12-й минуте, когда форвард «Айнтрахта» Лука Йович забил свой дебютный гол за сборную Сербии первым же касанием мяча.

В дальнейшем поддерживаемый полными трибунами бундестим создал немало голевых моментов, но смог отличиться лишь раз, когда на 69-й минуте к мячу смачно приложился полузащитник «Баварии» Леон Горецка. В итоге — 1:1.

Кстати, сербы заканчивали встречу в меньшинстве. Уже в компенсированное арбитром время прямую красную карточку за грубый фол против Лероя Сане получил дебютант сборной нападающий «Црвены Звезды» Милан Павков.

Сербия: Дмитрович, Миленкович, Богосовац (Митрович, 80), Рукавина, Спайич, Максимович (Йовичич, 88), Гачинович (Радонич, 62), Лазович (Живкович, 79), Милинкович-Савич (Лукич, 62), Ляйич, Йович (Павков, 71).

Напомню, что сербы стартуют в отборочной группе Евро-2020 25 марта поединком на лиссабонском стадионе «Да Луш» против Португалии (также в группе В выступят Украина, Литва и Люксембург).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Португалия — Украина.

Фото Getty Images



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