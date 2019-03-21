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Владелец УНЛ Фогго: «Лотерея в Украине должна финансировать социальные проекты»
Лотерея в Украине должна проводиться с целью финансирования социальных проектов и бюджета. Об этом в своей авторской колонке, опубликованной информационным агентством УНИАН, заявил владелец «Украинской национальной лотереи» Майкл Джон Фогго.
По словам Фогго, отсутствие в течение длительного периода лотерейных лицензий и четких правил проведения деятельности на украинском рынке лотерей представляет значительный риск для инвестиций.
«Недавно ознакомился с позицией президента компании МСЛ Георгия Ложенко, которую он высказал по поводу функционирования рынка лотерей в стране, и, конечно же, в целом его высказывания поддерживаю. Я пришел в Украину для того, чтобы проводить реальные изменения на лотерейном рынке, поэтому держу руку на пульсе всех событий, связанных с развитием лотерейного бизнеса в стране. Мною были сделаны инвестиции уже более года назад. В то время были все предпосылки для стремительного роста: общество устало от отсутствия регулирования и ожидало кардинальных изменений, много обсуждался разработанный Минфином проект лицензионных условий, должностные лица Кабинета министров заявляли о срочном утверждении лицензионных условий и законодательных изменениях. Но, по-видимому, государство опять упускает момент и дистанцируется от изменений на лотерейном рынке», — заявил Фогго.
По словам владельца УНЛ, при правильной реализации модели развития рынка, лотерея сможет принести доход всем — государству, обществу, игрокам и инвесторам.
«Лотерейные компании в стране будут развиваться, другого пути нет. Украина движется в Европу, и рано или поздно, лотерейная отрасль будет построена по лучшим европейским моделям. И наша главная цель — продолжать быть надежным партнером для Украины и показывать на собственном примере, как вести социально ответственный бизнес по лучшим мировым стандартам», — сказал он.
По мнению Фогго, украинскому лотерейному рынку нужна полная перезагрузка. Поскольку существующие технологии себя исчерпали, и рынок просто не может стабильно расти и развиваться в нынешнем состоянии.
«Трудно представить, что в таком подвешенном состоянии лотерейный рынок будет жить длительное время. Ведь для государства нет смысла оставлять рынок в таком положении и в дальнейшем. Но опасений по поводу судьбы уже вложенных инвестиций, и инвестиционного климата Украины в целом, у меня все больше. Я четко понимаю, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь тем, кто работает нелегально, ведь это дает возможность им дальше существовать и паразитировать в лотерейном бизнесе», — отметил бизнесмен.
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