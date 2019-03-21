«Ювентус» отменил летнее турне в США из-за Криштиану Роналду

Спорт

Чемпион Италии туринский «Ювентус» не поедет летом в США, а проведет предсезонное турне в Азии, сообщает New York Times.

Причина такого решения — в лидере команды Криштиану Роналду, в отношении которого идет расследование по делу об изнасиловании (осенью 2018-го модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в 2009 году). Боссы «Юве» опасаются, что звездный португалец может быть задержан властями США в случае появления на территории страны.

«Ювентус» выполнит условия договора с организаторами традиционного Международного кубка чемпионов (компанией Relevent Sports), однако на этот раз команда отправится в Китай и Сингапур, где сыграет с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мячом, которым Криштиану Роналду оформил хет-трик в Лиге чемпионов, играет его маленькая дочь.

Фото Getty Images

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