- 11:53 Канада выделит 100 миллионов долларов на обучение украинской армии
- 11:44 Голый мужчина бросался на прохожих в центре Одессы (фото, видео 18+)
- 11:43 Биатлон в Холменколлене: где смотреть женский спринт на Кубке мира
- 11:40 В Украину идут дожди и похолодание: синоптик дала прогноз на последнюю неделю "нестабильного" марта
- 11:28 "Время и Стекло" выпустили клип на первую украиноязычную песню
- 11:27 В Киеве накрыли крупнейшую в истории Украины нарколабораторию
- 11:21 Боевики обстреляли школу в Донецке
- 11:13 В Одесской области неизвестные выжгли 6 тысяч гектаров заповедной степи: убытки оценили в десятки миллионов гривен
- 11:10 Аваков не уверен, что украинские водители готовы к "ужасным штрафам" после запуска системы видеофиксации
- 11:05 Двукратный чемпион UFC дисквалифицирован на год
"Время и Стекло" выпустили клип на первую украиноязычную песню (видео)
Популярная украинская группа «Время и Стекло», солистка которой стильная Надя Дорофеева рассказала, как модно одеться на 1000 гривен, представила новую работу. После нашумевшего клипа «Песня про лицо» Додо и Позитив порадовали поклонников первой украиноязычной песней и черно-белым клипом «Дим».
По сюжету, главную героиню, которую играет Надя, окружает множество мужчин, но она хочет танцевать только с одним и не замечает никого вокруг. Он (Позитив) остается неприступным, но понимает, что не может без нее. Им обоим важно успеть сказать о своих чувствах до того, как все превратится в дым.
Традиционно, песню написал продюсер и шоумен Алексей Потапенко (Потап) в соавторстве с Андреем Бескровным.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что несколько дней назад Потап с группой MOZGI представили мощный клип.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.