Шоу-бизнес

"Время и Стекло" выпустили клип на первую украиноязычную песню (видео)

Популярная украинская группа «Время и Стекло», солистка которой стильная Надя Дорофеева рассказала, как модно одеться на 1000 гривен, представила новую работу. После нашумевшего клипа «Песня про лицо» Додо и Позитив порадовали поклонников первой украиноязычной песней и черно-белым клипом «Дим».

По сюжету, главную героиню, которую играет Надя, окружает множество мужчин, но она хочет танцевать только с одним и не замечает никого вокруг. Он (Позитив) остается неприступным, но понимает, что не может без нее. Им обоим важно успеть сказать о своих чувствах до того, как все превратится в дым.

Традиционно, песню написал продюсер и шоумен Алексей Потапенко (Потап) в соавторстве с Андреем Бескровным.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что несколько дней назад Потап с группой MOZGI представили мощный клип.

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