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Шоу-бизнес

Группа Потапа взорвала сеть мощным клипом (видео)

15:47 19 марта 2019   418
Mozgi
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Группа Потапа Mozgi, выпустившая ранее яркий клип «Полюбэ», взорвала сеть новой мощной видеоработой. Коллектив представил клипа на песню на английском языке Digitalization. В тексте Потап и компания обыграли словесный конфуз на экономическом форуме в Давосе мэра Киева Виталия Кличко, когда он не смог выговорить слово «digitalization».

В новом клипе Mozgi также почтили память умершего солиста группы The Prodigy Кита Флинта.

«Спасибо Кличко за текст песни. Огонь. Вот это по-настоящему отдали дань уважения вокалисту Prodigy. Красавцы. Такой жирненький стеб так красиво и со вкусом оформили», — пишут в комментариях под видео. Клип уже набрал более 100 тысяч просмотров.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Потап и Настя Каменских новым совместным фото спровоцировали волну слухов о романе. А подопечная Потапа Мишель Андраде в новом клипе кардинально сменила имидж и стала блондинкой.

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