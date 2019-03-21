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Происшествия

Голый мужчина бросался на прохожих в центре Одессы (фото, видео 18+)

11:44 21 марта 2019   102
Голый мужчина кидался на прохожих в центре Одессы (фото, видео 18+)
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Поздно вечером в среду, 20 марта, был задержан мужчина, который обнаженным бегал по улицам. Сообщение об этом инциденте правоохранители получили около 23:20.

«Прибыв на место происшествия, патрульные увидели голого мужчину в неадекватном состоянии.- рассказали „ФАКТАМ“ в управлении патрульной полиции. — Сразу же была вызвана специализированная медицинская бригада скорой помощи. Поскольку обнаженный кидался на людей, к нему применили спецсредства — наручники».

Как отмечается, врачи приехали быстро и увезли мужчину в медучреждение.

Со слов очевидцев, молодой человек начал свой «забег» за несколько километров до улицы Успенской — с площади Льва Толстого.

Напомним, что недавно в историческом центре Одессы несколько часов кряду разгуливала полностью обнаженная женщина. Только спустя три-четыре часа патрульные при помощи горожан сумели ее задержать.

Похожий случай, только с мужчиной, произошел недавно в Киеве. В районе Шулявки, в одном из супермаркетов разгуливал абсолютно голый мужчина.

«ФАКТЫ» также рассказывали о том, что в марте жители Запорожья неоднократно встречали на улицах обнаженных женщин. Несмотря на ветер и не слишком теплую погоду, дамы гуляли по городу абсолютно без какой-либо одежды и обуви. Эпатажные горожанки попали на записи автомобильных видеорегистраторов.

Фото: 7 канал

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