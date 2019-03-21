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- 12:20 Житель Сумщины за неимением денег сам ампутировал себе часть ноги
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Житель Сумщины за неимением денег сам ампутировал себе часть ноги
В Сумской области произошло дикое ЧП — в Ахтырскую районную больницу обратился мужчина с гангреной, который сообщил, что сам ампутировал себе ногу, после чего выбросил ее у моста. Историю в своем Facebook описали журналисты издания Роксолана Макси.
По их данным, в полицию обратился сосед, которые обнаружил в своем огороде отрезанную конечность.
В комментарии к записи журналист Алексей Стеценко сообщил, что сразу же после оказания пострадавшему первой медицинской помощи к нему приехали родственники и забрали его домой.
«После того, как больного уже госпитализировали, приехали родственники и забрали его домой. Заражение у него остановилось, но по правилам надо провести операцию — зачистку и обработку конечности. От операции они отказались. Люди действительно мотивировали это тем, что нет денег на медикаменты, необходимые для операции», — пишет он.
Стеценко утверждает, что в Ахтырке это не первый подобный случай. Ранее у такого же больного нога отпала сама до коленного сустава и он тоже не обращался к медикам.
Напомним, «ФАКТЫ» рассказывали историю жительницы Николаевщины, которую до ампутации ноги довела халатность медиков.
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