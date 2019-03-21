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Популярная артистка шокировала признанием о своих пластических операциях (фото)
Телеведущая и певица Монро в свое время совершила революцию в украинском шоу-бизнесе, первой открыто заявив о своей трансгендерности. Сегодня у «травести-дивы» более 50 тысяч подписчиков в Instagram, она живет с пятью котами в большом загородном доме и мечтает о большой любви. О своей личной жизни и пластических операциях Монро откровенно рассказала в проекте «Звездный путь» («Україна»).
— 20 лет назад моя карьера началась с того, что я два месяца работала на строительстве гей-клуба, — рассказала Монро. — Его владелец так решил заинтересовать будущий персонал: потрудитесь на строительстве, а мы вам дадим работу. Но я так хотела на сцену! Меня так утомила учеба в университете на химическом факультете, что я была готова на всё. Три месяца месила цемент, а потом переодевалась в одежду с перьями и стразами и зажигала публику. Но именно ежедневная и кропотливая работа дала мне возможность заработать на собственную квартиру.
Год назад Монро переехала в загородный дом, куда перевезла свой большой гардероб и пять кошек. Артистка признается, что у нее никогда не было авто, она испытывает панический страх садясь за руль. Поэтому иногда передвигается по городу на метро, не привлекая к себе внимания.
Вспоминая о юности, Монро рассказала, что несколько раз хотела откровенно поговорить с мамой о том, что чувствует. Но беседа так и не состоялась.
— Моя мама делала вид, что ничего не происходит, — вспоминает Монро. - Папа тоже. Когда я завела разговор о том, что хочу оставить университет, меня тоже никто не услышал. Через какое-то время стала выступать, зарабатывать деньги. И мнение родителей уже меня не интересовало. Поддержки я не ждала.
Монро рассказала, что практически ни с кем не общается из украинского шоу-бизнеса. Разговоры о том, что между артистами может быть дружба, по ее мнению, лживы. Сегодня артистка живет на прибыль от выгодных инвестиций, сделанных еще в двухтысячные годы, заработок ведущей и деньги, которые ей приносит собственный YouTube-канал.
— Я трачу деньги на качественную еду, проезд, путешествия, кошек и «коммуналку», — говорит Монро. — На косметологов — нет. Сама делаю себе массаж и маски. Овладела этим искусством досконально. Иногда трачусь на модные инъекции красоты. Признаюсь, раз в восемь месяцев колю ботокс и трижды увеличивала губы. Но пластическая хирургия не для меня. Я против введения в свой организм веществ, которые не рассасываются. У меня не проколоты уши, нет татуировок, и я ничего не увеличивала себе при помощи силикона.
Сейчас артистка одна, ее прошлой любовью был иностранец. Их отношения закончились два года назад.
— Я очень комфортно себя чувствую в одиночестве, — сказала Монро. — При этом открыта к отношениям. И не буду ждать третьего свидания, чтобы упасть в «горизонталь». Если хочется и я чувствую «химию» — ха!.. Раз — и на матрац. Несколько раз в моей жизни случались такие яркие вспышки. Так что мне есть что вспомнить.
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