Взрывы в Ичне: СБУ обнаружила утечку секретной информации об охране арсенала

Политика

Служба безопасности Украины обнаружила утечку секретной информации о системе охраны арсенала Минобороны в Ичне Черниговской области, который был взорван в октябре 2018 года. Соответствующее расследование осуществляется с декабря 2018 года, информируют Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.

В материалах расследования фигурирует в т. ч. ЧАО «Кордон Авіа Сервіс», занимающееся проектированием и производством продукции охраны технического назначения. В мае 2015 года эта фирма получила специальное разрешение от СБУ на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной сроком на 3 года.

Эта фирма занималась проектированием строительства системы видеонаблюдения по периметру технической территории арсенала в Ичне, а в начале декабря по итогам проведенной СБУ тематической проверки состояния охраны государственной тайны в ЧАО «Кордон Авіа Сервіс» были выявлены факты разглашения государственной тайны работниками данного общества.

Так, сотрудники фирмы обрабатывали секретные сведения (в том числе, отражающие схемы и пояснения к ним, планы размещения оборудования и коммуникаций периметровых технических средств охраны и раскрывающие систему охраны арсенала в Ичне) с помощью автоматизированных систем, в отношении которых не создана комплексная система защиты информации.

Также эти секретные сведения находились в открытом доступе в локальной сети и пересылались с помощью всемирной сети Интернет, в том числе, через почтовый сервис Ukr.net.

По результатам проверки комиссией СБУ принято решение об отмене предоставленного ЧАО «Кордон Авіа Сервіс» специального разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной.

На данный момент получено разрешение суда на изъятие рабочих проектов по проектированию систем охраны арсеналов в Министерстве обороны.

Напомним, в ноябре на территории военного арсенала в Ичне был найден беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Фантом».

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