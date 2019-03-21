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Взрывы в Ичне: СБУ обнаружила утечку секретной информации об охране арсенала
Служба безопасности Украины обнаружила утечку секретной информации о системе охраны арсенала Минобороны в Ичне Черниговской области, который был взорван в октябре 2018 года. Соответствующее расследование осуществляется с декабря 2018 года, информируют Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.
В материалах расследования фигурирует
Эта фирма занималась проектированием строительства системы видеонаблюдения по периметру технической территории арсенала в Ичне, а в начале декабря по итогам проведенной СБУ тематической проверки состояния охраны государственной тайны в ЧАО «Кордон Авіа Сервіс» были выявлены факты разглашения государственной тайны работниками данного общества.
Так, сотрудники фирмы обрабатывали секретные сведения (в том числе, отражающие схемы и пояснения к ним, планы размещения оборудования и коммуникаций периметровых технических средств охраны и раскрывающие систему охраны арсенала в Ичне) с помощью автоматизированных систем, в отношении которых не создана комплексная система защиты информации.
Также эти секретные сведения находились в открытом доступе в локальной сети и пересылались с помощью всемирной сети Интернет, в том числе, через почтовый сервис Ukr.net.
По результатам проверки комиссией СБУ принято решение об отмене предоставленного ЧАО «Кордон Авіа Сервіс» специального разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной.
На данный момент получено разрешение суда на изъятие рабочих проектов по проектированию систем охраны арсеналов в Министерстве обороны.
Напомним, в ноябре на территории военного арсенала в Ичне был найден беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Фантом».
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