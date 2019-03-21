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Брижит Бардо обвинили в расизме из-за ее высказывания о «дегенеративных дикарях»
Легендарной французской актрисе и бывшему секс-символу мирового кинематографа Брижит Бардо готовятся предъявить судебный иск. 85-летнюю кинозвезду обвиняют в расизме. Бардо, которая после завершения карьеры в кино активно занялась защитой прав животных, назвала жителей заморской территории Франции острова Реюньон «дегенеративными дикарями». Брижит раскритиковала местную традицию индусов-тамилов приносить в жертву коз, а также отметила, что население острова варварски обращается с собаками и кошками. В адресованным властям открытом письме звезда фильма «И Бог создал женщину» называет Реюньон «дьявольским островом», а его население — «варварами и дегенератами», людьми с «генами дикости».
Перфект острова решил подать на актрису в суд, сочтя ее высказывания оскорбительными. Как сообщает France24, французский министр по заморским территориям Анник Жираржен также назвала заявления Бардо «расизмом, которому не место в публичных дебатах».
Ранее Бардо также критиковала обычаи мусульман и евреев. Ей уже пять раз официально предъявляли обвинения в разжигании межнациональной ненависти.
Бардо, основательница и глава фонда защиты животных «Фонд Брижит Бардо», как известно, близко дружит с Марин Ле Пен — лидером националистической ультраправой партии «Национальный фронт».
Также «ФАКТЫ» писали, что Брижит Бардо обвинила в лицемерии актрис, заявляющих о домогательствах.
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