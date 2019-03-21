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Издевался над котом с особой жестокостью: на Полтавщине живодер получил реальный срок
Ранее неоднократно судимый 27-летний житель села Малиновка Глобинского района Полтавской области Олег Шкуренко проведет шесть лет в местах лишения свободы за жестокое обращение с животным. На днях Полтавский апелляционный суд оставил без изменения приговор, вынесенный ему Глобинским районным судом. В апелляционной инстанции Олег полностью признал свою вину, которую отрицал раньше, настаивая на том, что его оговорили, и просил лишь уменьшить срок заключения на год, чтобы увидеть свою 80-летнюю бабушку живой.
Между тем осужденный, как следует из материалов уголовного производства, издевался над приблудившимся котом с «особой жестокостью и из хулиганских побуждений» на глазах у своей бабушки, подвергая ее психологическому давлению и требуя, чтобы она отдала ему пенсию. «Тебе тоже такое будет!» — стращал внук старушку, наступив на несчастное животное и отрезая ему ножницами ухо. В результате экзекуции кот лишился почти всего хвоста и одного семенника, а также получил значительные травмы туловища. Это случайно увидел сельский голова и вызвал полицию.
В апелляционном суде не нашли смягчающих обстоятельств для живодера. Между тем прокурор просил для него 8 лет лишения свободы — максимальный срок, предусмотренный статьей 299 Уголовного кодекса Украины («Жестокое обращение с животными») после внесенных в нее в июне 2017 года изменений. Шкуренко стал одним из первых осужденных по этой статье в новой редакции — он совершил преступление через месяц после внесения изменений в законодательство.
А в общей сложности на Полтавщине за жестокое обращение с животными, по информации правоохранителей, вынесено уже 10 обвинительных приговоров.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Николаеве мать-одиночка сдирала шкуры с собак и котов. Психически ненормальную женщину собираются лишить родительский прав.
А в Одессе вынесли приговор живодеру, который систематически издевался над котятами на глазах у маленьких детей.
Напомним, что реальный срок за жестокое обращение с животными в Украине впервые дали в Ивано-Франковской области. Там суд признал виновным 24-летнего безработного жителя села Витвица.
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