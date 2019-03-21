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Под Одессой грузовик наехал на дорожных рабочих, один погиб (фото)
В четверг, 21 марта, в Одесской области грузовик наехал на дорожных рабочих, ремонтировавших трассу Киев — Одесса. ДТП произошло у поселка Ревова. Грузовик смертельно травмировал одного из работников дорожной службы.
«Предварительно установлено, что 31-летний водитель грузового автомобиля DAF не выбрал безопасную скорость, в результате чего не справился с управлением и сбил работников дорожной службы, проводивших ремонтные работы», — сообщили в Ширяевском отделении полиции Одесской области.
В результате наезда 60-летний мужчина погиб на месте, а его 40-летнего коллегу, получившего травмы, госпитализировали.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Николаеве произошло ДТП с маршрутным автобусом № 16. Водитель потерял сознание за рулем, и автобус врезался в дерево. Пострадали четверо пассажиров маршрутки.
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